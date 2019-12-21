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Безденежье: как не остаться без денег после нового года?

12:55 21.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Прежде чем что-то купить, стоит подумать, насколько нужна вещь и возможно ли без неё обойтись. Не берите кредитов в декабре. Если есть платеж по кредиту в январе, отложите его в декабре в коробочку или конвертик.

Безденежье: как не остаться без денег после нового года?
В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования — зарплата за декабрь была выплачена раньше «пятого числа каждого месяца» и потрачена также раньше чем обычно — возникает «яма» в бюджете

Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
Поэтому, чтобы избежать провала в бюджетную «яму», в декабре нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов, а при наличии задолженности перед банками лучше отложить сумму ежемесячного платежа заранее, советует он.
«В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования — зарплата за декабрь была выплачена раньше «пятого числа каждого месяца» и потрачена также раньше чем обычно — возникает «яма» в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет. Такие ситуации, на самом деле, довольно стандартные, и первопричина выхода на просрочку уже в январе всегда одна — неумение планировать и рассчитывать», — сказал Чиркин.

При этом представитель НАПКА отметил, что «ямы» в семейном бюджете можно избежать, если соблюдать несколько элементарных правил. «Во-первых, прежде чем что-то купить, стоит подумать, насколько нужна вещь и возможно ли без неё обойтись. Как показывает практика, больше половины купленного в период подготовки к празднику потом лежит на полке. Однако именно из таких мелочей и состоит целостность бюджета. Поэтому прежде чем купить что-то как минимум стоит об этом задуматься», — призвал Чиркин.
Он также советует не подвергать свой бюджет в этот период дополнительным нагрузкам в виде кредитов. Для оформленного в декабре займа первая выплата наступает уже в январе, когда для многих проблематично найти свободные средства из-за роста трат сразу после Нового года, напоминает представитель НАПКА. Если же все же необходимо взять ссуду в банке, то стоит подождать до более благоприятного и спокойного в плане трат месяца — например, февраля, рекомендует он.
«В-третьих, если же кредит все же был оформлен, то желательно сразу отложить сумму, равную первому ежемесячному платежу в январе, чтобы избежать выхода на просрочку», — заключил Чиркин.

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От редакции

Отложили в коробочку?

Аноним, 21 декабря 2019 15:17
Что ??? Есть хочу сегодня и за квартиру надо отдать хозяину и что останется -за садик.А гулять на что ???

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