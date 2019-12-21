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Циклоны из Европы рвутся в Сибирь. Снег и метели при -4 пришли в Бердск

13:23 21.12.2019 Фото: Pixabay
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Но потепление будет недолгим, в воскресенье при северо-восточном ветре вновь похолодает до минус 12-ти, снег и метели.

Циклоны из Европы рвутся в Сибирь. Снег и метели при 4 пришли в Бердск
За Уралом зима проходит по классическому сценарию…

О погоде на Первом канале из Гидрометцентра России рассказала Лариса Дрожжина.

Лариса, в европейской части страны погода совсем не зимняя: ни снега, ни морозов. В этом плане повезло жителям Урала и Сибири – зима там проходит по классическому сценарию. В выходные, надеюсь, сюрпризов не будет?

В КАДРЕ ЛАРИСА ДРОЖЖИНА

— Да, Андрей, резких изменений в погоде не ожидается. На большей части Сибири обширный антициклон удерживает спокойную морозную и солнечную погоду. А вот на его периферию — Урал и в Западную Сибирь, — будут прорываться европейские циклоны. Один из них уже сегодня принес сильные снегопады на Урал. Завтра он уйдет на восток, но пройдет снег, местами ожидаются метели и порывистый ветер. Температура начнет понижаться: в Свердловской области в течение суток от 12 до 17 мороза, в Челябинской и Курганской — минус 8-13.

В воскресенье похолодание продолжится.

— ЛАРИСА, ВЫ СКАЗАЛИ, ЦИКЛОН УЙДЕТ НА ВОСТОК. КАКИЕ РЕГИОНЫ ОН ЗАТРОНЕТ?

— В зону его влияния попадет юг Западной Сибири. Ближайшей ночью сильный снег пройдет в Омской области, с усилением ветра до 17 м/с. Днем минус 2-7.

Но потепление будет недолгим, в воскресенье при северо-восточном ветре вновь похолодает до минус 12-ти, снег и метели.

Ветрено и в горах Алтая — до 25 м/с. Но погода будет теплой, градусов на 10 выше нормы, минус 2-9.

В автономных округах Западной Сибири без снега тоже не обойдется, но он будет небольшим и пройдет лишь местами. В Ханты-Мансийском округе ночью до 20 мороза, днем минус 10-15. На Ямале морозы покрепче, ночью до минус 30-ти, днем до минус 20°. Но все равно, это теплее обычного.

Вся территория Красноярского края в зоне повышенного атмосферного давления.

Существенных осадков там не ожидается и будет морозно.

На Таймыре и в Туруханском районе минус 15-20°, местами до минус 25-ти.

В Эвенкии холоднее, ночами до минус 45-ти. Днем с субботу минус 35°, в воскресенье мороз ослабеет градусов на пять.

В Хакасии завтра пройдет небольшой снег, днем от 6 до 11 мороза. В воскресенье температура понизится на 2-3 градуса.

— А ЧТО ВОСТОЧНЕЕ, В РАЙОНЕ БАЙКАЛА?

— Юг Иркутской области под влиянием атмосферных фронтов, там снег и умеренно морозно: днем -9-14°. В центральных районах температура ниже, до минус 18-ти, а на севере еще холоднее 20-25 мороза, а ночью и вовсе до минус 45-ти!

Почти столько же будет на севере Забайкальского края и в Бурятии, на юге этих регионов морозы мягче – около минус 20-ти. Осадки маловероятны.
Источник: https://meteoinfo.ru

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