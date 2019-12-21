Из-за оттепели еще не открыта ни одна ледовая переправа в Новосибирской области

В связи со сложившейся ледовой обстановкой в настоящее время еще не открыты официальные ледовые переправы. Не выезжайте на опасный лед! Штраф 5000 рублей!

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают о том, что на территории Новосибирской области выезд на лёд водных объектов вне ледовых переправ на транспорте не только запрещён законом, но и крайне опасен для жизни. Это обусловлено недостаточной толщиной и неоднородностью структуры льда, сообщает ГУ МЧС по НСО.

В связи со сложившейся ледовой обстановкой в настоящее время еще не открыты официальные ледовые переправы. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. При оттепелях прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 4.8 «Нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах» закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» несоблюдение требований Правил является административным правонарушением.

Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 1500 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 8000 рублей.

Напомним, что на следующей неделе пройдет второй этап межведомственной профилактической акции «Безопасный лед». Инспекторы ГИМС, совместно с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления будут патрулировать водоемы, а также проводить инструктажи с рыбаками по мерам безопасности на льду.