Массовая драка подростков и полицейских после дискотеки 12+ в Апатитах попала на видео

Патрульные увидели среди нескольких десятков человек юношу с банкой пива в руке, выражавшего свои мысли громкой нецензурной бранью. Завязалась драка. Одного из патрульных повалили на землю и и пинали ногами, второму нанесли несколько ударов по голове кулаками.

В Апатитах дети толпой избили полицейских

20 декабря в начале десятого вечера в Апатитах на площади перед городским дворцом культуры посетители школьной дискотеки напали на полицейских. Двое патрульных получили серьёзные травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью, но, несмотря на это, зачинщиков драки удалось задержать.

Как рассказала «ХибИнформБюро» директор ДК Ольга Бигоцкая, вечером 20 декабря здесь решили устроить дискотеку для школьников. По её словам, мероприятие относилось к возрастной категории «12+» и продлилось три часа, с 18:00 до 21:00. В девять часов вечера дискотека закончилась, и сотрудники ДК позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу — сообщить, что у дворца вот-вот окажется большая группа подростков.

В итоге сообщение пришло в дежурную часть МО МВД РФ «Апатитский». Там приняли решение отправить к ДК два наряда патрульно-постовой службы. Оказавшись на площади, патрульные увидели среди нескольких десятков человек юношу с банкой пива в руке, выражавшего свои мысли громкой нецензурной бранью. На замечания тот не отреагировал, на требование пройти с полицейскими — тоже; более того, начал активно сопротивляться. Завязалась драка, к которой подключились и другие молодые люди.

В ходе схватки группа подростков повалила одного из патрульных на землю и начала пинать ногами (позже у него диагностировали сотрясение мозга и, возможно, закрытую черепно-мозговую травму), второму нанесли несколько ударов по голове кулаками.

Всё происходящее попало в поле зрения публичной камеры наружного видеонаблюдения фирмы «Релант».

В итоге наряды ППС и Росгвардии доставили в отдел полиции девять подростков, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению на патрульных. К слову, один из задержанных прямо в здании МО МВД РФ «Апатитский» в присутствии свидетелей разразился нецензурной тирадой в адрес сотрудника полиции и ударил его ногой.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Следственного комитета России. Примечательно, что родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жёстко обошлись с их детьми.

Источник: ХибИнформБюро