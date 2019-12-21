Посмотрите фильм «БЭМЗ — время на экране»

34 тысячи жителей Бердска работали за 60 лет на Бердском электромеханическом заводе. 20 декабря вышел фильм на основе старой кинохроники. Смотрите и находите знакомые лица!

Фильм «БЭМЗ- время на экране»впервые показали в Бердске <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Мнение читателей 1 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Как вам фильм? Ответить