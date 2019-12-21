Посмотрите фильм «БЭМЗ — время на экране»
19:15 21.12.2019
34 тысячи жителей Бердска работали за 60 лет на Бердском электромеханическом заводе. 20 декабря вышел фильм на основе старой кинохроники. Смотрите и находите знакомые лица!
Спасибо за ваш голос
От редакции
Как вам фильм?
По рукам: договорились о транзите газа Россия и Украина
20:20 21-12-2019
БердскФотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 1
20:15 21-12-2019
Пикет против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте прошел в Новосибирске
20:11 21-12-2019
На дне: закончились лекарства, постельное белье, питание для пациентов в облбольнице Магадана 1
19:48 21-12-2019
БердскАвтор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж 15
19:45 21-12-2019
БердскПосмотрите фильм "БЭМЗ - время на экране"
19:15 21-12-2019