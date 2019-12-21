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График выплаты пенсий за январь 2020 года. Выплаты начнутся с 30 декабря

19:38 21.12.2019 Фото: Pixabay
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Кто получает пенсии через «Почту России», доставку организуют по стандартному графику — с 3 января 2020 года.

График выплаты пенсий за январь 2020 года. Выплаты начнутся с 30 декабря
Начиная с 25 декабря, отделения ПФР начнут перечислять деньги «Почте России», а с 27 декабря — в банки, в том числе в Сбербанк

В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.

Об этом сообщили «РГ» в Пенсионном фонде России (ПФР). Тема обсуждалась на заседании правления фонда.
Начиная с 25 декабря, отделения ПФР начнут перечислять деньги «Почте России», а с 27 декабря — в банки, в том числе в Сбербанк.

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря.

А тем, кто получает пенсии через «Почту России», доставку организуют по стандартному графику — с 3 января 2020 года.

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Аноним, 21 декабря 2019 20:44
НВР:
Да

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