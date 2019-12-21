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На дне: закончились лекарства, постельное белье, питание для пациентов в облбольнице Магадана

19:48 21.12.2019 Фото: http://www.medinko.com/
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Младший медперсонал сообщил губернатору Магаданской области Сергею Носову, что из зарплаты удерживают штрафы от 5 до 10 тысяч рублей на покупку тряпок и ремонт. Они работают на две ставки, а начальники устраивают родственников в качестве «мертвых душ».

На дне: закончились лекарства, постельное белье, питание для пациентов в облбольнице Магадана
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства и постельное белье

Врачи Магаданской областной больницы жалуются на нехватку искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья. Сейчас все это приходится приобретать родственникам пациентов, сообщил в четверг ТАСС представитель медучреждения.

«Родственникам пациентов приходится самим находить и приносить в реанимацию искусственное питание. Говорят, что необходимые препараты закуплены и находятся в пути. Ситуация критическая. Помимо этого, нет достаточного количества постельного белья. Сейчас зима, гололед, многие люди поступают с травмами, а у нас даже белья постельного нет», — сказал собеседник агентства.

В Министерстве здравоохранение Магаданской области ТАСС оперативно предоставить комментарий не смогли.

Как сообщил ТАСС губернатор Магаданской области Сергей Носов, информация к нему уже поступила и взята в работу. Он поручил чиновникам провести немедленную инвентаризацию в медучреждении. Помимо этого, главе региона в Instagram пришли сообщения со стороны младшего медицинского персонала областной больницы, который жалуется на то, что руководство якобы недоплачивает заработную плату, хотя часто приходится выполнять работу за две ставки.
«Жалуется младший медперсонал, что с зарплат постоянно удерживаются суммы от 5 до 10 тыс. рублей на нужды учреждения: тряпки, моющие средства, ремонт. Им приходится выполнять работу за двоих, так как в штате половина сотрудников медперсонала — «мертвые души», руководители устраивают своих родственников и друзей, которые по факту не работают, но получают заработные платы, отпускные и даже оплачиваемые проездные», — рассказал Носов. Глава региона потребовал от чиновников немедленного вмешательства с последующим отчетом.

Магаданская областная больница является ведущим современным многопрофильным медицинским учреждением России по оказанию скорой, стационарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в условиях Крайнего Севера на уровне города, области и Дальневосточного Федерального округа. Ежегодно стационарную помощь в медучреждении получают около 16 тыс. пациентов, проводится более 4 тыс. операций. В областной консультативной поликлинике осуществляется прием пациентов из районной области, города и близлежащих регионов Дальнего Востока — порядка 28 тыс. посещений.

Источник: ТАСС

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От редакции

Прорвало? Или такое только в Магадане?

Новый мэр, 21 декабря 2019 20:06
А чего жаловаться, все так делают. Они что ТВ не смотрят,Путин сказал что медицина у нас бессплатная, вот и пусть работают бесплатно.

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