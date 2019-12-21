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СК: В электронную базу антидопинговых проб Григорий Родченко вносил изменения

19:56 21.12.2019 Фото: СК РФ
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СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории.

СК: В электронную базу антидопинговых проб Григорий Родченко вносил изменения
В настоящее время ВАДА заявляет о манипуляциях в 2018-2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории

В рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в злоупотреблении полномочиями экспертам Всемирного антидопингового агентства в присутствии представителей Минспорта России, Московской антидопинговой лаборатории, it-специалистов и других заинтересованных сторон Следственным комитетом России в январе и апреле текущего года переданы непосредственно в лаборатории копии электронных файлов АДЦ, а также свыше 5 000 биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами, пишет СК РФ.

Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности (аутентичности), а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.

Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям ВАДА в январе текущего года).

В настоящее время ВАДА заявляет о манипуляциях в 2018-2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

При этом СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

В то же время иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Следствие заинтересовано в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами и международными спортивными организациями, в том числе по вопросу обмена результатами исследования электронного архива лаборатории для установления истины по делу.

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