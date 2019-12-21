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Пикет против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте прошел в Новосибирске

20:11 21.12.2019 Фото: © Василий Волнухин/tayga.info
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На митинг пришли несколько десятков человек. Проезд в автобусах подорожает до 24 рублей, в метро — до 25 рублей.

Пикет против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте прошел в Новосибирске
50 новосибирцев вышли на митинг против роста транспортных тарифов

В субботу, 21 декабря, на территории Нарымского сквера в Железнодорожном районе Новосибирска прошел митинг — активисты выступали против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

На митинг пришли несколько десятков человек.

— Был заявлен митинг против повышения тарифов на транспорт, против пенсионной реформы, против мусорной реформы. Митинг согласованный. Его проводит совместная коалиция партий, организаций и общественных движений, — рассказывал ранее корреспонденту «Прецедента» заместитель председателя комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!» Юрий Зимин.

С 8 декабря новосибирцы стали больше платить за общественный транспорт. Так, согласно информации правительства, для трамваев и троллейбусов тариф на проезд одного человека составит не менее 23 рублей. Проезд в автобусах подорожает до 24 рублей, в метро — до 25 рублей.

Ранее Юрий Зимин рассказывал «Прецеденту», что сейчас задача комитета — собрать вокруг себя неравнодушных людей, которые могли бы повлиять на происходящее в стране.

Источник: https://precedent.tv

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