По рукам: договорились о транзите газа Россия и Украина

Миллер раскрыл содержание соглашения с Украиной о транзите газа

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«С «Оператором ГТС Украины» «Газпром» подпишет межоператорское соглашение, а НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. «Нафтогаз» выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — заявил он.

По словам Миллера, стороны могут рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.



Еврокомиссия в рамках нового соглашения по газовому сотрудничеству гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, украинская сторона — независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.Пакетные договоренности не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, хотя в протоколе и зафиксирована возможность достижения соглашения по этому вопросу, отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.Что касается вопроса тарифа, то он вырастет.«Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, конечное определит регулятор. Есть четкое понимание сторон», — заявил Оржель.Соглашение также предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда.«В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — добавил Миллер.С Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины.Россия и Украина с лета прошлого года пытались договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. При этом тема транзита обсуждалась вместе с неразрешенными судебными спорами «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.Накануне страны договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита голубого топлива через Украину.

Источник: РИА Новости