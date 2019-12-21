Живот не отлипает: признаки медленного метаболизма и как его ускорить

Медленный метаболизм часто характеризуется усталостью. Когда ваш метаболизм сжигает энергию медленнее, это делает вас уставшим.

Когда есть проблемы с обменом веществ, многие близки к отчаянию. Врач говорит, как повысить метаболизм

Раздражающий жир на животе иногда дарит тем, кто хочет похудеть, невыполнимую задачу. Когда есть проблемы с обменом веществ, многие близки к отчаянию. Врач говорит, как повысить метаболизм.

Они правильно питаются, занимаются спортом и следят за тем, чтобы у них было достаточно сна и воды — и все же ничего не происходит. Это может быть довольно разрушительным, и, безусловно, быстро снизит мотивацию.

Если, несмотря на все ваши усилия, ваш живот просто не может отделиться от вас, то ваше тело, вероятно, ставит перед вами небольшую дополнительную проблему — медленный метаболизм. Врач теперь показывает три важных совета, которые все еще будут работать.

Как распознать медленный метаболизм

Если вы подозреваете, что ваш метаболизм может быть слишком медленным, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь вам понять.

Медленный метаболизм часто характеризуется усталостью. Когда ваш метаболизм сжигает энергию медленнее, это делает вас уставшим.

Выпадение волос, частые головные боли и внезапное увеличение веса при употреблении той же диеты также могут быть предупреждающими сигналами о том, что с вашим метаболизмом что-то не так. Если эти симптомы относятся к вам, вы должны обязательно их уточнить у врача.

Эти советы помогут вам

Если у вас на самом деле медленный метаболизм, потеря веса сделает его немного сложнее, но не невозможным.

Элизабет Лоуден — врач и эндокринолог в Центре метаболического здоровья и потери веса в Северо-западной медицине при больнице Делнор в Америке, рассказала онлайн-журналу «Popsugar» несколько хитростей о том, как наконец избавиться от жира на животе.

1. Сконцентрируйтесь на наращивании мышечной массы

Мышцы в вашем теле являются очень метаболически активной тканью, потому что они потребляют энергию каждый день — даже во время отдыха.

Вы можете извлечь выгоду из этого свойства при похудении с медленным обменом веществ.

Д — р Лоуден рекомендует начинать силовые тренировки, когда вы на полпути к желаемому весу. В этот момент ваш метаболизм будет стимулироваться и ускоряться снова за счет наращивания мышечной массы .

2. Следите за своим дефицитом калорий

В отличие от мышечной массы, жировая ткань, к сожалению, не сжигает калории. При дефиците калорий ваше тело может начать сжигать мышечную массу, но не прикасаться к жиру.

Дефицит калорий сигнализирует вашему телу о чрезвычайной ситуации, в которой он получает мало энергии. Из-за эволюции ваш организм сейчас пытается накапливать жир в трудные времена.

Вот почему важно, чтобы вы пытались сжечь больше калорий, чем потребляете, но при этом дать организму достаточно энергии для функционирования — голод замедляет обмен веществ!

Д-р Lowden рекомендует экономить около 250 калорий в день для начала.

3. Ешьте здоровые жиры и достаточно белка

Жиры в борьбе с килограммами определенно разрешены — если они правильные жиры. В некоторых продуктах, таких как орехи или авокадо, есть много ненасыщенных жирных кислот.

Они усваиваются организмом гораздо медленнее, что требует значительно больше энергии. Это стимулирует обмен веществ. Но будьте осторожны: в частности, орехи могут быстро стать настоящими ловушками для калорий — но все в меру разрешено.

Внимание к увеличению потребления белка помогает вам нарастить мышечную массу, что ускоряет обмен веществ.

Терпение необходимо

Так что, если вы чувствуете, что все делаете правильно и все равно ничего не происходит, это может быть связано с вашим метаболизмом. Это, конечно, не хорошие новости, но это не значит, что вы все еще не можете достичь желаемого веса. Это может занять немного больше времени.

Просто воспринимайте знания как новую задачу — тем больше вы гордитесь тем, что в конце концов достигнете результатов.

Будьте терпеливы, не сдавайтесь слишком быстро и оставайтесь постоянными, тогда вы скоро избавитесь от жира на животе и получите метаболизм, который лучше, чем когда-либо.

Антония Хагедорн

Источник: https://www.focus.de/