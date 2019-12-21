Придумки для нищих: раздать 1 трлн рублей гражданам России призвал Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением выдать гражданам страны деньги, которые правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом — по данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 г. ожидается в размере 1 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба С.Миронова, пишет Говорит Москва.
«А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого 1 трлн руб. 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», — заявил С.Миронов, выступая сегодня на последнем в этом году заседании Государственной думы.
Он напомнил, что, когда в Госдуме обсуждался вопрос о повышении НДС, правительство говорило о необходимости увеличить бюджет на 600 млрд руб. «600 млрд руб. добавили, а 1 трлн руб. не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей? И если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам. Чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса», — сказал он.
По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров. «Да, это непросто сделать. Но мы и более сложные вопросы решали», — заключил он.