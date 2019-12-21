Придумки для нищих: раздать 1 трлн рублей гражданам России призвал Сергей Миронов

Правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом, сообщила Счетная палата. Партиец предложил раздать эти деньги в виде 13 зарплаты, 13 пенсии, 13 стипендию. Но обязать покупать на эти деньги только отечественные товары.

По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров. «Да, это непросто сделать. Но мы и более сложные вопросы решали», — заключил он

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением выдать гражданам страны деньги, которые правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом — по данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 г. ожидается в размере 1 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба С.Миронова, пишет Говорит Москва.

«А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого 1 трлн руб. 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», — заявил С.Миронов, выступая сегодня на последнем в этом году заседании Государственной думы.

Он напомнил, что, когда в Госдуме обсуждался вопрос о повышении НДС, правительство говорило о необходимости увеличить бюджет на 600 млрд руб. «600 млрд руб. добавили, а 1 трлн руб. не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей? И если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам. Чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса», — сказал он.

По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров. «Да, это непросто сделать. Но мы и более сложные вопросы решали», — заключил он.