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Придумки для нищих: раздать 1 трлн рублей гражданам России призвал Сергей Миронов

20:44 21.12.2019 Фото: Pixabay
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Правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом, сообщила Счетная палата. Партиец предложил раздать эти деньги в виде 13 зарплаты, 13 пенсии, 13 стипендию. Но обязать покупать на эти деньги только отечественные товары.

Придумки для нищих: раздать 1 трлн рублей гражданам России призвал Сергей Миронов
По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров. «Да, это непросто сделать. Но мы и более сложные вопросы решали», — заключил он

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением выдать гражданам страны деньги, которые правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом — по данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 г. ожидается в размере 1 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба С.Миронова, пишет Говорит Москва.

«А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого 1 трлн руб. 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», — заявил С.Миронов, выступая сегодня на последнем в этом году заседании Государственной думы.

Он напомнил, что, когда в Госдуме обсуждался вопрос о повышении НДС, правительство говорило о необходимости увеличить бюджет на 600 млрд руб. «600 млрд руб. добавили, а 1 трлн руб. не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей? И если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам. Чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса», — сказал он.

По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров. «Да, это непросто сделать. Но мы и более сложные вопросы решали», — заключил он.

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