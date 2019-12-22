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Симптомы рака молочной железы похожи на мастопатию

20:11 22.12.2019, Виктория Сударикова Фото: pixabay.com
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Чем старше женщина становится, тем большее количество жира накапливается в груди, что вызывает ускорение процессов ее старения и увеличения рисков проявления болезней.

Симптомы рака молочной железы похожи на мастопатию
Женская грудь и опасности, которые подстерегают ее

Женская грудь является символом красоты и сексуальности. Она — предмет вожделения и зависти, «чудо света», которым хотят обладать многие. Но именно этой частью тела, женщины зачастую пренебрегают, хотя последствия могут быть куда более серьезными. Какие опасности могут подстерегать женскую грудь и как с ними бороться?

Фазы формирования груди

Грудь у девушек начинает расти еще в раннем возрасте с 10-11 лет. Начинают формироваться молочные железы, выделяются гормоны, и девочка постепенно становится женщиной. До 20 -25 лет особых проблем с грудью не возникает, это период ее здоровья. Насыщенность такими веществами как эластин и коллаген, позволяют груди быть в идеальной форме. Но при этом, в формировании груди могут происходить отклонения, и отслеживать данный процесс также необходимо.

После 30 лет женщины обычно уже имеют детей, т.е. грудь прошла процесс кормления ребенка. Ее размеры увеличиваются, из-за активной работы молочных желез и могут проявляться первоначальные признаки заболеваний. Часто происходит уплотнение тканей, но оно требует только наблюдения и ничего больше. После 40 лет могут развиваться доброкачественные опухоли и более серьезные болезни. Чем старше женщина становится, тем большее количество жира накапливается в груди, что вызывает ускорение процессов ее старения и увеличения рисков проявления болезней.

Основные заболевания груди

Достаточно часто заболевания груди могут происходить без симптомов, и женщина по чистой случайности может узнать об их существовании. Поэтому регулярно необходимо проверять здоровье своей груди. Так, например, киста начинает проявляться только на самых поздних этапах. А наиболее распространенной болезнью груди и молочной железы, которая встречается порядка у 70% женщин, является мастопатия. Это обобщенное название для ряда болезней, которые одинаково проявляются. Выделяют основные признаки мастопатии:
— болевые ощущения в груди, обостряющиеся перед менструальным циклом;
— увеличение объемов молочной железы, ее огрубевание;
— ощущение тяжести в груди;
— боль в подмышечных впадинах;
— нехарактерные выделения из сосков груди.

Данные симптомы могут указывать не только на это заболевание. В этом и состоит главная опасность таких проявлений, поскольку начало процесса рака молочной железы проходит по схожему сценарию.

Также выделяются группы риска, которым необходим более частый визит к врачам (раз в 3-4 месяца). К ним относятся:
— сахарный диабет;
— излишний вес;
— отсутствие детей до 30 лет, или частые прерывания беременности;
— возраст после 40-45 лет;
— кормление грудью ребенка незначительное время (менее 6 месяцев);
— чрезмерное болезненное перенесение ПМС.

Визиты к врачам

При любом из вышеперечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться для консультации к специалисту. Только тщательный осмотр и обследования позволят поставить точный диагноз и на данный момент существуют технологии, которые дают возможность сделать это. Маммография или рентген и УЗИ груди являются действенными способами диагностирования заболевания. На снимках и компьютере видны все утолщения тканей, деформирование и изменения молочных желез. Заниматься самолечением крайне не рекомендуется, поскольку правильный курс и препараты может подобрать только специалист, исходя из конкретной ситуации и формы заболевания.

Но и использовать ультрасовременные методы также не стоит. Их действенность должна подтверждаться клинически и на себе пробовать «новинку» может обойтись куда дороже для здоровья. Также стоит отметить, что если до 35-40 лет стандартное УЗИ и способно проникнуть внутрь тканей и установить факты, то после этого возраста, там происходит очень сильное утолщение и без маммографии точно не обойтись.

По итогу стоит отметить, что женская грудь, условно говоря, живет в «отдельном мире», где ей необходим должный уход. Любое не свойственное ей проявление стоит обследовать и получать консультацию у специалистов. Главное — это своевременно диагностировать заболевание, а для этого необходимо регулярно проходить обследования. Только от действий женщины зависит здоровье ее груди.

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