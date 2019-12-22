Логопед: когда и зачем нужен ребенку?

Почему возникают нарушения речевого развития
Давно установлено, что за речь отвечает мозг. Развитие зон мозга происходит внутриутробно, и от условий протекания беременности зависит очень многое. Осложнения в родах также могут негативно сказаться на том, когда и как ребенок заговорит. Травмы головы или перенесенные тяжелые заболевания, к сожалению, тоже порой имеют неблагоприятные последствия. Еще один немаловажный фактор, о котором необходимо сказать отдельно – отсутствие позитивной среды для развития речи. Для малыша первого года жизни очень значимо эмоциональное общение со взрослыми, которые ухаживают за ним. В современном мире малыш нередко большую часть дня находится в квартире вдвоем с мамой. Если она большую часть дня молчит или разговаривает, но не с малышом, не обращается конкретно к нему, произносит слова быстро и неотчетливо, такая ситуация может привести к задержке в развитии речи у ребенка.
Этапы развития речи
Виды речевых нарушений
Одной из самых распространенных проблем с речью является дислалия – неправильное произношение звуков, иногда одного-двух, а бывает, и десятка. При этом других нарушений нет: речь ребенка связная, грамотная, он знает достаточно для своего возраста слов. А вот общее недоразвитие речи как раз включает в себя целую группу проблем. Сюда входит и неправильное произношение звуков, и маленький словарный запас, и неправильное употребление слов, путаница с частями речи, падежами и числами.
Алалией называют полное отсутствие речи. Естественно, поставить диагноз и составить индивидуальную программу по коррекции нарушений речи может только специалист-логопед. В отдельных случаях совместно работают несколько специалистов – привлекаются психолог и невропатолог.
В каких случаях нужно обращаться к логопеду
До школы консультация логопеда необходима каждому ребенку. Бывают ситуации, когда дети, не имеющие каких-либо заметных проблем с речью, в школе испытывают огромные трудности на уроках и с выполнением домашних заданий. Эти нарушения носят названия дислексия – расстройство чтения — и дисграфия, при которой на письме упорно повторяются одни и те же ошибки. Именно логопед тестирует ребенка, определяет сформированность функции, составляет заключение и может оказать необходимую помощь. Если говорить о детях младшего возраста, безусловно, к группе риска относятся дети, которые не заговорили до трех лет. Для занятий с логопедом три года в большинстве случаев слишком рано – редкий трехлетний ребенок в силу возраста способен сконцентрироваться и осознанно заниматься дольше 5-7 минут. Но ребенка, который заикается, надо обязательно независимо от возраста показать логопеду.
Ребенка от четырех до пяти лет есть смысл привести на консультацию, чтобы специалист оценил – проходит ли становление звуков по графику и при необходимости порекомендовал полезные и эффективные домашние упражнения. Их регулярное выполнение под контролем взрослого позволит достичь заметного прогресса даже в отношении таких сложных звуков, как шипящие и «р». За помощью логопеда может обратиться не только ребенок, ведь проблемы с отдельными звуками, с голосом и другие нарушения речи встречаются и у взрослых, вызывая дискомфорт, нередко мешая учебе и работе.
Занятия с логопедом способны сотворить маленькое чудо — и для детей, и для взрослых пациентов — в такой важнейшей сфере, как речь. Нередко полное устранение каких-либо нарушений предполагает длительную серьезную работу. Но чем раньше ее начать, тем быстрее будет достигнут результат.