И гномик, и Петрушка: шьем новогодний костюм для ребенка

Совсем скоро грядет самый масштабный праздник для всей страны – Новый год. А в конце года у многих ни на что не хватает времени.

В преддверии Нового года мамочки могут обратиться в ателье с просьбой придумать и сшить костюм для ребенка в детский сад или школу

Еще нужно сделать костюм ребенку в детский сад или школу. И тут на помощь придет старое и доброе, и актуальное на сегодняшний день ателье.

Услугами ателье можно воспользоваться не только тогда, когда нужен роскошный наряд по индивидуальному пошиву. Иногда в череде серых будней не хватает времени заняться даже простой починкой одежды: пришить пуговицу, вставить новую молнию на джинсы, заштопать дырку. Одежда в хорошем состоянии с незначительными дефектами начинает копиться и пылиться в шкафу, приходится покупать новые наряды для выхода в свет. Такая незначительная проблема существенно влияет на бюджет. Если у вас накопилось много одежды, требующей ремонта, обратитесь в ателье. За несколько дней швейные мастера при-ведут одежду в первоначальный вид, взяв за свою работу буквально копейки.

Брендовая одежда доступна каждому



Обладательницы пышных форм, имеющие сложности с выбором подходящей одежды, могут обратиться в ателье за индивидуальным пошивом. Таким образом, заказав одежду в ателье, можно получить костюм, который не встретится ни на одной полке магазина. Если клиент не знает, какая одежда ему подойдет, мастера смогут подобрать не только ткань к костюму, но и крой, расцветку, а также посадку по фигуре. В ателье человек может заказать копию брендовых вещей, или вещей, которые носят знаменитости, или просто попросить сшить платье, костюм, как на фото. Получить идеальную фигуру в одежде можно только с помощью правильно подобранного наряда, подчеркивающего достоинства и скрывающего недостатки. И такой наряд вам сошьют мастера в ателье!

Новогодний костюм — своими руками

В преддверии Нового года мамочки могут обратиться в ателье с просьбой придумать и сшить костюм для ребенка в детский сад или школу. Достаточно лишь описать свою идею и снять разовые мерки с юных модников. Если есть желание подготовить костюм самостоятельно, придется предварительно подготовиться к этому творческому занятию. Многие сказочные костюмы можно легко сделать своими руками, не тратя на это много усилий и средств. Например, чтобы сделать костюм Гнома, понадобятся жилетка, шортики, колпак и туфли с загнутыми кверху носами. Жилетка должна быть одного цвета с туфлями. Надеть на ребенка ее можно поверх тоненькой водолазки или поло. Оверлоки колпака и жилетки обшиваются пайетками. Под туфли надевают яркие полосатые носки. Невозможно представить настоящего Гнома без бороды, которую можно сделать из синтепуха. Носы для туфлей выполняются из папьемаше или сшитой кожи.

Следующий вариант детского костюма, который можно сделать самостоятельно – костюм пирата. Состоит он из рубахи или тельняшки, жилетки и брюк. Брюкам нужно придать потрепанный вид с помощью разрезов клиньями нижней части штанины. К костюму пирата прилагаются аксессуары в виде шляпы, пояса и повязки на глаз. Из твердого картона можно вырезать меч и раскрасить его гуашью.

Для костюма Петрушки понадобятся ткани четырех расцветок, белая плотная ткань, большие пуговицы и помпоны. Все четыре вида ткани сшиваются друг против друга в единый комбинезон, и украшается элементами фурнитуры. Шапку можно выполнить из двух картонных конусов, обтянутых тканью и соединенных между собой. Для тех, у кого совсем нет времени, чтобы сшить ребенку костюм, предлагаем приобрести готовые варианты в магазине, закончив образ с помощью аквагрима на лицо.

Взрослым людям нравится наряжаться в новогодние костюмы не меньше, чем детям. При этом костюмы больших размеров сложно найти на полках магазинов. Выходом из ситуации станет заказ новогоднего костюма в ателье. Здесь вы можете проявить свою фантазию и творчество, которую воплотит в жизнь швейный мастер. Например, костюм обычной Снегурочки можно перевоплотить на современный лад таким образом, чтобы он стал целым шедевром, который подойдет даже для показа на подиуме. Отличной идеей станут парные костюмы для родителей и детей. Или тематические костюмы, где каждый член семьи играет свою роль. Или просто закажите в ателье пошив маленького черного платья, в котором будете выглядеть на все 100%.