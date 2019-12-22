Горячий перчик: перец чили уменьшает риск смерти от сердечных заболеваний

Потребление перца чили снижает риск смерти от сердечного или церебрального приступа

Итальянское исследование, проведенное на 23 тысячах человек и опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов, показывает, что регулярное употребление этой специи связано с уменьшением риска смерти от сердечных и цереброваскулярных причин.

Перец чили является обычным гостем на итальянских кухнях, и на протяжении веков его хвалили за его предполагаемые терапевтические достоинства. Теперь итальянское исследование показывает, что у людей, которые регулярно его употребляют, риск смертности по всем причинам снижен на 23% по сравнению с теми, кому это не нравится. Исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов (JACC), было проведено Департаментом эпидемиологии и профилактики IRCCS Neuromed в Поццилли, Италия, в сотрудничестве с Департаментом онкологии и молекулярной медицины Istituto Superiore di Санита в Риме, Университет Инсубрии в Варезе и Средиземноморский кардиоцентр в Неаполе.

В исследовании приняли участие 22 811 граждан региона Молизе в Италии, которые участвовали в исследовании Моли-сани. Наблюдая за состоянием своего здоровья в среднем около 8 лет и сравнивая его с привычками питания, исследователи Neuromed отметили, что у людей, регулярно употребляющих перец чили (4 раза в неделю и более), риск смерти от сердечного приступа был сократить на 40%. Снижение риска цереброваскулярной смертности было еще выше, поскольку в результате оно увеличилось вдвое.

«Интересный факт, — говорит Мариалаура Боначчо, эпидемиолог Neuromed и первый автор публикации, — это то, что защита от риска смертности не зависела от типа диеты, которой следовали люди. Другими словами, кто-то может соблюдать здоровую средиземноморскую диету, кто-то другой может есть менее полезен, но для всех них перец чили обладает защитным эффектом».

Исследование Moli-sani является первым, чтобы исследовать свойства этой специи в связи с риском смерти в европейской и средиземноморской популяции.

«Перец чили, — комментирует Лиция Яковьелло, директор департамента эпидемиологии и профилактики IRCCS Neuromed и профессор гигиены и общественного здравоохранения Университета dell’Insubria в Варезе, — это фундаментальный компонент нашей культуры питания. Итальянские балконы, и даже изображенные на драгоценностях. На протяжении веков полезные свойства всех видов были связаны с его потреблением, в основном на основе анекдотов или традиций, если не волшебства. Сейчас важно, чтобы исследование имело серьезное отношение путь, обеспечивающий строгость и научные доказательства. И теперь, как уже отмечалось в Китае и в Соединенных Штатах, мы знаем, что различные растения видов паприки, хотя и потребляются по-разному во всем мире, могут оказывать защитное действие на наше здоровье ».

Теперь понадобятся новые исследования, чтобы понять биохимические механизмы, посредством которых действуют перец чили и его «родственники» (все объединенные наличием вещества, называемого капсаицином), разбросанного по всем уголкам земного шара. Но пока у любителей острых блюд есть еще одна причина сохранить свою привычку.

Источник: https://www.eurekalert.org