Загорелась домохозяйка во время варки наливки по рецепту из интернета в Москве

Когда женщина начала вливать спирт в кипящий сироп, он мгновенно испарился, превратившись в спиртовое облако, окутавшее кастрюлю. Взрыв. Загорелась одежда. У пострадавшей тяжелейшие ожоги.

Облако достигло газовой горелки и произошел небольшой взрыв

Врачи ожогового центра городской клинической больницы (ГКБ) им. Ф.Иноземцева департамента здравоохранения Москвы спасли пациентку, получившую ожоги трети поверхности тела во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

«65-летняя домохозяйка решила приготовить домашнюю наливку по рецепту, найденному в интернете. Процесс приготовления шел своим чередом, оставалось главное — добавить спирт в кипящий на газовой плите густой фруктовый сироп. Интернет умолчал о том, как это сделать безопасно. Когда женщина начала вливать спирт в кипящий сироп, он мгновенно испарился, превратившись в спиртовое облако, окутавшее кастрюлю. Облако достигло газовой горелки и произошел небольшой взрыв — мгновенное воспламенение спиртового облака в смеси с кислородом воздуха. От пламени загорелась одежда и женщина получила тяжелый ожог, занимающий треть площади всей поверхности тела», — говорится в сообщении.

Как уточняется, бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в ожоговый центр ГКБ им. Ф.Иноземцева. Врачи диагностировали ожог пламенем первой-второй-третьей степени головы, лица, шеи, туловища, левой верхней конечности — 32% поверхности тела, — и пострадавшая была госпитализирована в отделение ожоговой реанимации.

«Не менее половины ожоговых ран составляло поражение третьей степени, захватывающее в глубину не только всю толщу кожи, но и подкожную клетчатку и мышцы. Такая площадь и глубина поражения у 65-летней пациентки, страдающей, помимо прочего, сахарным диабетом, тяжелой гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца делают полученный ожог практически смертельным. Только современная высокотехнологичная медицинская помощь, сочетающая усилия реаниматологов, ожоговых хирургов, реабилитологов, эндокринолога и многих других специалистов дала шанс на благоприятный исход. Массивная медикаментозная терапия, множество хирургических обработок ожоговых ран с их временным закрытием синтетическими эквивалентами кожи, специальное зондовое и внутривенное питание, наркозы, искусственная вентиляция легких, гемофильтрация — «очищение» крови, девять этапов хирургического лечения с тремя пересадками собственной кожи, механотерапия, гидротерапия и многое-многое другое — все это позволило сохранить пациентке жизнь и твердо ступить на путь выздоровления», — добавили в столичном Депздраве.

В пресс-службе отметили, что подобные случаи не единичны. «Незадолго до поступления пациентки из ожогового центра был выписан еще один пациент, получивший тяжелый ожог при точно таких же обстоятельствах. И снова — рецепт из интернета», — подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.

Источник: mskagency.ru