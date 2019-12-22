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Шок-брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске

13:10 22.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В пятницу, 20 декабря, спешат в ЗАГС нежные невесты в белых пышных платьях, с элегантными женихами. Но одна пара передумала связывать себя узами брака.

Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
Никита Курц влюбился в Алину с первого взгляда

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. В пятницу, 20 декабря, спешат в ЗАГС нежные невесты в белых пышных платьях, с элегантными женихами.

Он нежно смотрит на нее. Она, потупив взгляд, держит его за руку. Никита Курц влюбился в Алину с первого взгляда. Провстречавшись шесть месяцев, решили пожениться, потому что очень сильно любят друг друга.

— Алина покорила меня красотой, нежностью, умом. Я понял, что она именно та девушка, с которой я хочу прожить всю свою жизнь, — признался новоиспеченный супруг.

Молодожены, обменявшись кольцами, и сделав традиционное фото на крыльце ЗАГСа, отправились праздновать свадьбу в кругу многочисленных родственников. По приметам брак в декабре обещает быть долгим и счастливым.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Эсмира Кравченко, 20 декабря зарегистрировались 15 пар. Одна пара передумала связывать себя узами брака.

— Сегодня «урожайный день». Когда все шли подавать заявление на это число, мы гадали, с чем это связано? Может быть это счастливое число? Или жители Бердска торопятся зарегистрировать свои отношения и встретить Новый год в новом статусе – супругов?, — удивленно рассказывает специалист.

Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
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От редакции

Сколько вы встречались прежде чем поженились?

Аноним, 20 декабря 2019 20:02
НВР: обычно встречался год. Потом под зад пинал
Встречаться 6 месяцев и брачуваться - дичь дичайшая
Аноним, 21 декабря 2019 14:28
Если достойное воспитание ,то можно и на следующий день и будут жить в мире и согласии-это ЛЮБОВЬ. Семейная жизнь -это труд над собой ,а не переделывать человека. Умный -уступит и прощения попросит,а эгоист или самовлюбленный -живет для себя и только для себя.
Аноним, 21 декабря 2019 21:13
НВР: Ровно 3 месяца В сентябре начались встречаться.
Женились, кстати, 18 декабря, поближе у НГ, что бы праздничное настроение.
Женаты 4 года

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