Розыск: уехала на вокзал и пропала Надежда Лабужская в Новосибирске

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Желтековой С.А., просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-90, 232-20-96, 8-913-705-17-07.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Желтековой С.А., просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-90, 232-20-96, 8-913-705-17-07

Отделом полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Лабужская Надежда Петровна, 09.04.1958 года рождения, которая 11 декабря текущего года ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно. Уставлено, что 11 декабря около в 11.50 разыскиваемая женщина находилась в пригородном вокзале города Новосибирска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Желтековой С.А., просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-90, 232-20-96, 8-913-705-17-07.