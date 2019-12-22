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Розыск: уехала на вокзал и пропала Надежда Лабужская в Новосибирске

12:25 22.12.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Желтековой С.А., просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-90, 232-20-96, 8-913-705-17-07.

Розыск: уехала на вокзал и пропала Надежда Лабужская в Новосибирске
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Желтековой С.А., просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-90, 232-20-96, 8-913-705-17-07

Отделом полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Лабужская Надежда Петровна, 09.04.1958 года рождения, которая 11 декабря текущего года ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно. Уставлено, что 11 декабря около в 11.50 разыскиваемая женщина находилась в пригородном вокзале города Новосибирска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Желтековой С.А., просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-90, 232-20-96, 8-913-705-17-07.

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От редакции

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Ольга, 22 декабря 2019 12:37
Кого ищем то, Желтекову или Лабужскую?

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