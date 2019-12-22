Смертельное ДТП: водитель и пассажир Daewoo Nexia погибли в лобовом ударе с ToyotaTown на трассе К-17Р

Еще один пассажир Daewoo Nexia, а также пассажирка ToyotaTown Ace доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом

21 декабря в 16.55 50-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по автодороге К 17Р в направлении Кочковского района. В пути следования, на 151-м километре, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ToyotaTown Ace, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и 31-летний пассажир Daewoo Nexia, еще один пассажир данного автомобиля, а также пассажирка ToyotaTown Ace доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.