15-летние подружки украли тушь для ресниц в бутике Новосибирска

Бойцы безопасности задержали девочек и обнаружили в кармане тушь, придающую длину и невероятный 3D объем ресницам. Ущерб магазину — 709 рублей.

Юные леди прохаживались среди стендов в косметическом магазине, когда у них возникло спонтанное желание украсть тушь, придающую длину и невероятный 3D объем ресницам

В канун нового года бойцы группы быстрого реагирования агентства безопасности ГВАРДИЯ задержали двух пятнадцатилетних девочек, похитивших в магазине тушь для ресниц, о чем Курьер.Среда.Бердск рассказали в агентстве.

Юные леди прохаживались среди стендов в косметическом магазине, когда у них возникло спонтанное желание украсть тушь, придающую длину и невероятный 3D объем ресницам. Озираясь по сторонам, они спрятали брасматик в карман верхней одежды.

Подозрительное поведение покупательниц заметили сотрудники магазина и вызвали группу быстрого реагирования.



Гвардейцы задержали воровок. Стоимость похищенного составила 709 рублей. За совершение этого неблаговидного поступка задержанные были переданы в Ленинский отдел полиции.