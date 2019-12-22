В канун нового года бойцы группы быстрого реагирования агентства безопасности ГВАРДИЯ задержали двух пятнадцатилетних девочек, похитивших в магазине тушь для ресниц, о чем Курьер.Среда.Бердск рассказали в агентстве.
Юные леди прохаживались среди стендов в косметическом магазине, когда у них возникло спонтанное желание украсть тушь, придающую длину и невероятный 3D объем ресницам. Озираясь по сторонам, они спрятали брасматик в карман верхней одежды.
Подозрительное поведение покупательниц заметили сотрудники магазина и вызвали группу быстрого реагирования.
15-летние подружки украли тушь для ресниц в бутике Новосибирска
13:09 22.12.2019
Бойцы безопасности задержали девочек и обнаружили в кармане тушь, придающую длину и невероятный 3D объем ресницам. Ущерб магазину — 709 рублей.
В канун нового года бойцы группы быстрого реагирования агентства безопасности ГВАРДИЯ задержали двух пятнадцатилетних девочек, похитивших в магазине тушь для ресниц, о чем Курьер.Среда.Бердск рассказали в агентстве.
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