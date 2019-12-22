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Девушки школы №1 победили в спартакиаде по баскетболу в Бердске

17:30 22.12.2019 Фото: МБУ Спортград
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Среди юношей первое место у лицея №6.

Девушки школы №1 победили в спартакиаде по баскетболу в Бердске
Поздравляем победителей и благодарим директоров школ, предоставлявших спортивные залы для проведения турнира

В пятницу, 20 декабря, в спортивном зале Дома спорта «Авангард» состоялись завершающие игры по баскетболу в рамках Спартакиады образовательных учреждений.

На протяжении трех недель юноши и девушки боролись за право войти в тройку лидеров по этому виду Спартакиады.

В итоге трехнедельных баталий места в дисциплине баскетбол распределились следующим образом:

Среди юношей:
1 место — лицей №6
2 место — МБОУ СОШ №11
3 место — МБОУ СОШ №1

Среди девушек:
1 место — МБОУ СОШ №1
2 место — МБОУ СОШ №5
3 место — МБОУ СОШ №12

Поздравляем победителей и благодарим директоров школ, предоставлявших спортивные залы для проведения турнира.

А уже в конце января состоится следующий этап Спартакиады образовательных учреждений — волейбол.

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