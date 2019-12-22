Девушки школы №1 победили в спартакиаде по баскетболу в Бердске

Поздравляем победителей и благодарим директоров школ, предоставлявших спортивные залы для проведения турнира

В пятницу, 20 декабря, в спортивном зале Дома спорта «Авангард» состоялись завершающие игры по баскетболу в рамках Спартакиады образовательных учреждений.

На протяжении трех недель юноши и девушки боролись за право войти в тройку лидеров по этому виду Спартакиады.

В итоге трехнедельных баталий места в дисциплине баскетбол распределились следующим образом:

Среди юношей:

1 место — лицей №6

2 место — МБОУ СОШ №11

3 место — МБОУ СОШ №1

Среди девушек:

1 место — МБОУ СОШ №1

2 место — МБОУ СОШ №5

3 место — МБОУ СОШ №12

Поздравляем победителей и благодарим директоров школ, предоставлявших спортивные залы для проведения турнира.

А уже в конце января состоится следующий этап Спартакиады образовательных учреждений — волейбол.