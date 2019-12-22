Девушки школы №1 победили в спартакиаде по баскетболу в Бердске

В пятницу, 20 декабря, в спортивном зале Дома спорта «Авангард» состоялись завершающие игры по баскетболу в рамках Спартакиады образовательных учреждений.
На протяжении трех недель юноши и девушки боролись за право войти в тройку лидеров по этому виду Спартакиады.
В итоге трехнедельных баталий места в дисциплине баскетбол распределились следующим образом:
Среди юношей:
1 место — лицей №6
2 место — МБОУ СОШ №11
3 место — МБОУ СОШ №1
Среди девушек:
1 место — МБОУ СОШ №1
2 место — МБОУ СОШ №5
3 место — МБОУ СОШ №12
Поздравляем победителей и благодарим директоров школ, предоставлявших спортивные залы для проведения турнира.
А уже в конце января состоится следующий этап Спартакиады образовательных учреждений — волейбол.