На 1000 мальчиков приходится 948 девочек в Новосибирской области

На начало 2019 года 77% всех детей (444,6 тыс. чел.) проживало в городских поселениях, в сельской местности – 23% (134 тыс. чел.). Население, проживающее в сельской местности, более молодое, чем в городской

Дети – это социально-демографическая группа лиц, не достигших совершеннолетия (18 лет), переживающая период роста, становления, вхождения в мир взрослых, адаптацию к нему. Детское население включает в себя население в возрасте 0-17 лет.

За последние 10 лет прослеживается положительная тенденция: число и доля детей стали расти, достигнув к началу 2019 года 578,6 тыс. человек. За период с 2009 года по 2019 год число детей выросло на 24%, доля детей в общей численности населения на 17%. В настоящее время дети составляют пятую часть населения Новосибирской области, на них приходится более 20% всех жителей. Однако численность и доля детей периодически меняется в связи с изменениями уровней рождаемости, младенческой и детской смертности.

Повышение или снижение показателей сказывается на численности детского населения не сразу.



Разрыв между несовершеннолетними и лицами старше трудоспособного возраста становится больше как по числу лиц, так и по доле каждой категории в общей численности населения. Даже при тенденции роста числа детей, число лиц старше трудоспособного возраста увеличилось на 25%, в связи с чем разрыв между этими группами вырос на 29%, что подтверждает факт демографического старения населения области.Распределение детского населения на территории области неравномерно. Наибольшая доля детей зарегистрирована в Маслянинском районе (26% детей среди всего населения района), наименьшая – в Здвинском районе (20%). Однако самое «взрослое» население проживает в г. Новосибирске, где доля детей составляла на начало 2019 года 19% от всего населения города (311,8 тыс. человек, или 54% от общего числа детей по области в целом).

Возрастная структура населения подвержена влиянию демографических волн и определяет демографическую ситуацию территории. Наиболее многочисленны группы детей дошкольного (1-6 лет) и младшего школьного

(7-14 лет) возраста, что позволяет сделать вывод о последующем росте численности подростков 15-17 лет. Численность этих возрастных групп стабильно увеличивается. К началу 2019 года отмечен их рост в 1,4 раза. Только в детском населении наблюдается устойчивая тенденция преобладания мужского населения (51,3%) над женским (в среднем на 5%-6%). Это объясняется большей численностью детей мужского пола среди родившихся (на 100 девочек рождается 105-107 мальчиков). Соотношение полов для детей не столь актуально: коэффициент координации, отражающий диспропорцию полов, в 2009-2019 годах был примерно одинаковым – на 1000 мальчиков приходилось 948 девочек. Преобладание численности мальчиков в возрасте

0-17 лет над численностью девочек соответствующей возрастной группы характерно как для городского населения области, так и для сельского.

На начало 2019 года 77% всех детей (444,6 тыс. чел.) проживало в городских поселениях, в сельской местности – 23% (134 тыс. чел.). Население, проживающее в сельской местности, более молодое, чем в городской. Доля городских детей составила 20% от общей численности городского населения области, сельских – 23%.

В 2019 году Росстат оптимистично оценил перспективную численность населения области по среднему варианту прогноза от базы на начало 2018 года. На фоне прогнозируемого роста общей численности населения области предполагается рост детского населения в период до 2025 года, а в последующие годы – сокращение.

Тенденции рассматриваемого периода:

 рост численности детского населения на фоне снижения младенческой и детской смертности, несмотря на снижение уровня рождаемости;

 преобладание среди детского населения мужского пола над женским;

 сокращение доли детей, родившихся вне брака;

 снижение смертности детского населения за счет значительного сокращения младенческой смертности;

 прогнозируемый рост численности детей области к началу 2036 года на 27% от фактической численности в 2019 году.

Источник: Новосибирскстат