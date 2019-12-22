Более 37 тысяч рублей в среднем cоставялет зарплата в Новосибирской области

О заработной плате в регионах СФО
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – октябре 2019 года составила 39801,6 рубля. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по регионам Сибирского федерального округа в январе – октябре 2019 года, (рублей)
|Республики
|Края
|Области
|Алтай
|Тыва
|Хакасия
|Алтай-ский
|Красно-ярский
|Иркутская
|Кеме-ровская
|Новоси-бирская
|Омская
|Томская
|Всего
|31707
|37685
|39238
|27046
|48302
|44883
|40731
|37279
|34200
|42513
|Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
|17403
|16460
|21416
|22741
|29024
|43052
|24780
|24962
|23835
|29978
|Добыча полезных ископаемых
|34326
|65133
|50188
|39994
|105309
|93626
|60726
|51512
|38953
|83386
|Обрабатывающие производства
|22441
|18053
|47602
|27571
|56224
|46781
|41041
|35670
|38941
|41388
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|34994
|43192
|51867
|32316
|53758
|51717
|38266
|41463
|37387
|51572
|Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|25593
|28299
|29537
|23059
|50718
|33241
|29889
|29494
|29143
|31405
|Строительство
|21963
|33749
|36521
|23026
|42670
|38296
|42072
|30284
|42398
|28574
|Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|26534
|20782
|28587
|21692
|32292
|26003
|32754
|30242
|26101
|25616
|Транспортировка и хранение
|29463
|34283
|46177
|29218
|56658
|53948
|41711
|40172
|37986
|52192
|Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|30713
|24023
|22802
|17875
|26875
|22520
|21464
|21974
|21154
|21670
|Деятельность в области информации и связи
|37193
|37507
|36332
|30052
|53778
|47430
|40087
|58658
|41031
|59854
|Деятельность финансовая и страховая
|55820
|70866
|53477
|45751
|59120
|62087
|52261
|66674
|49393
|55948
|Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|35859
|26710
|26188
|18319
|31517
|27092
|24890
|33576
|23630
|30052
|Деятельность профессиональная, научная и техническая
|24602
|31373
|35788
|29326
|61384
|54570
|54367
|47478
|41928
|59062
|Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
|18983
|22378
|26677
|21317
|33764
|32547
|23179
|26312
|24620
|27363
|Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
|43794
|54374
|48666
|36172
|51712
|53929
|46852
|43556
|40167
|47432
|Образование
|25988
|29122
|28404
|22864
|36203
|34568
|31699
|31767
|27250
|36498
|Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|33428
|34875
|35433
|28564
|41304
|42379
|35757
|38723
|33251
|39996
|Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
|29400
|30319
|32470
|22471
|44827
|37841
|34160
|39332
|37683
|36973
|Предоставление прочих видов услуг
|21373
|26007
|25312
|21553
|29821
|28280
|26259
|25050
|18989
|24139
Источник: Новосибирскстат