Вторая жертва Евгения Манюрова: скончался раненый сотрудник ФСБ во время расстрела на Большой Лубянке в Москве

Вечером 19 декабря у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка террорист-одиночка открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов.

Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Действия нападавшего пресечены в результате спецоперации

Следственным комитетом Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ России, пишет СК РФ.

Для расследования уголовного дела создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, осуществляющие оперативное сопровождение.

В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Действия нападавшего пресечены в результате спецоперации.

В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления.

Председатель Следственного комитета выразил соболезнования в связи с гибелью двоих сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы на улице Большая Лубянка.

«Это невосполнимая потеря для близких и сослуживцев. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов».