Как получить выплату на детей до 3 лет с 2020 года?

Это пособие, которое могут получать семьи с доходом менее 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. В 2019 году право на выплату есть до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно

С 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать больше семей, а общая сумма выплат увеличится. Федеральный закон уже принят.

Вот основные изменения:

1. Право на ежемесячную выплату получат те семьи, у которых доход на каждого члена семьи не больше двух прожиточных минимумов в месяц. В 2019 году доход сравнивают с 1,5 прожиточного минимума.



Как получать пособие до трех лет

2. Пособие можно получать, пока ребенку не исполнится три года. До поправок его платили только до полутора лет.

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. Это пособие, которое могут получать семьи с доходом менее 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. В 2019 году право на выплату есть до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

С 2020 года в законе об этих выплатах произойдут изменения: лимит дохода для назначения пособия вырастет до 2 прожиточных минимумов, а получать его можно будет до трехлетия детей.

Основание: Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ

Кто имеет право на ежемесячное пособие

Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается.

Пособие получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. В случае ее смерти — отцу или опекуну ребенка. Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ.

При каком доходе возникает право на выплату

Выплата на первого и второго ребенка назначается тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает установленного законом лимита. Среднедушевой доход — это сумма, которая приходится в месяц на каждого члена семьи.

Формула для расчета доходаВсе доходы членов семьи за 12 месяцев до месяца подачи заявления / 12 месяцев / Кол-во членов семьи Получившуюся сумму сравнивают с лимитом. Если доход на каждого члена семьи не превышает максимальной суммы, это дает право на ежемесячную выплату.

Лимит доходов для назначения пособия

Год назначения Максимальная сумма дохода 2018 и 2019 1,5 прожиточного минимума в регионе С 2020 2 прожиточных минимума в регионе

Для сравнения берут размер прожиточного минимума в регионе за II квартал предыдущего года. Если семья обращается за пособием в 2019 году, нужно ориентироваться на прожиточный минимум за II квартал 2018 года. При назначении выплат в 2020 году для сравнения будет учитываться прожиточный минимум за II квартал 2019 года.

Регионы устанавливают несколько прожиточных минимумов для разных категорий населения. Например, у пенсионеров и детей суммы отличаются. Для расчета лимита дохода нужен прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Например, во втором квартале 2018 года прожиточный минимум в Москве составил 18 781 рубль. Если у семьи из трех человек общая сумма дохода составляет 75 000 рублей в месяц, значит, среднедушевой доход — 25 000 рублей. Это меньше, чем 1,5 прожиточного минимума, и в 2019 году семья имеет право на ежемесячную выплату.

В Туле прожиточный минимум за тот же период составил 10 486 рублей. Если у семьи из четырех человек после рождения второго ребенка доход составляет 40 000 рублей в месяц на всех, то на каждого члена семьи приходится 10 000 рублей. Это меньше полутора прожиточных минимумов за второй квартал 2018 года — семье назначат пособие.

В 2020 году доход сравнят с двумя прожиточными минимумами для трудоспособного населения. Регион определяют по месту обращения за выплатой. Он может не совпадать с местом постоянной регистрации. Важно, где фактически живет семья.

Какую сумму будет получать семья

Размер ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе. Если семья имеет право на выплату, каждый месяц мама получает на свой счет в банке ту сумму, которую регион установил в качестве прожиточного минимума на ребенка во II квартале предыдущего года. При этом год определяют с учетом того, когда семья подала заявление на выплату. Если ее назначили в 2019 году, ориентируются на прожиточный минимум за II квартал 2018 года.

Например, семьи из Москвы, которые обратились с заявлением в 2019 году, получают по 14 329 рублей в месяц. В Туле размер пособия на первого и второго ребенка в 2019 году — 9776 рублей, в Волгоградской области — 9569 рублей, а в Хабаровском крае — 14 051 рубль.

При обращении за назначением пособия в 2020 году размер ежемесячных выплат изменится. Например, в Волгоградской области он составит 10 123 рубля.

В течение какого периода платят пособие

До 2020 года ежемесячные выплаты на детей назначают до полутора лет.

С 2020 года пособие на первого и второго ребенка можно получать, пока ему не исполнится три года. Таким образом, общая сумма выплат для семьи за весь период увеличится примерно в два раза или даже больше.

При обращении за выплатой ее назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет. Для продления необходимо подать заявление и представить документы для подтверждения дохода.

Когда подавать заявление

Заявление можно подать в любое время:

— в 2019 году — пока ребенку не исполнилось полтора года;

— с 2020 года — пока ребенку не исполнилось три года.

Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, пособие назначат с даты его рождения и выплатят сразу за несколько месяцев. Если обратиться с заявлением позже, ежемесячная выплата назначается со дня обращения.

Например, 20 июня 2019 года в семье родился первый ребенок. Мама обратилась за ежемесячной выплатой 15 сентября. Пособие ей назначат со дня рождения ребенка — то есть с 20 июня. Если та же мама обратится за выплатой 25 декабря, она получит пособие только с этой даты.

Из каких источников платят пособие

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета. Заявление для назначения выплаты нужно подавать в органы соцзащиты.

На второго ребенка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление в отделение ПФР. Если семья планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за ежемесячной выплатой на второго ребенка. Если такая выплата уже назначена, в любой момент можно от нее отказаться.

Отчитываться о расходовании ежемесячных выплат не нужно. Даже при назначении пособия на второго ребенка из материнского капитала, деньги можно тратить на свое усмотрение.

Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно.

Источник: Госуслуги