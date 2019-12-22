За качество будем расстрелять: на рекламном плакате Иосифу Сталину вложили в руки шаурму

Представители службы аренды Московского дворца молодежи пообещали разобраться в ситуации с рекламным плакатом, на котором изображен Иосиф Сталин.



В МДМ пообещали разобраться с рекламой шаурмы «от Сталина»

На плакате с надписью «За качество будем расстрелять» советский лидер держит в руках фастуд, пишет Говорит Москва.

Замруководителя службы аренды АО «МДМ» Наталья Чистова объяснила радиостанции «Говорит Москва», что реклама принадлежит арендатору. В начале беседы собеседница удивилась вопросу о нецелесообразности размещения подобных плакатов с политическими деятелями.

«Реклама принадлежит арендатору. Какие-то есть предписания, в чем вопрос, идут какие-то жалобы? Удивительно».

Однако узнав, что фото плаката вызвало бурное обсуждение в соцсетях, пообещала решить этот вопрос с арендатором.

«Завтра выйду на работу и, возможно, сделаем предписание. Изучу этот вопрос, я думаю, что мы примем однозначно какие-то меры, в том числе и попросим, чтобы он это убрал. Разберёмся».

Ранее в Telegram-канале «Московские новости» появилась фотография фасада одного из столичных зданий с изображением главы советского правительства и подписью «Я вернусь». Позже аналогичные фотопроекции обнаружили на домах в Чертанове, на улице Валовая и на Садово-Кудринской. Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в интервью «Говорит Москва» назвал эти акции запланированными в честь 140-летнего юбилея Иосифа Сталина.