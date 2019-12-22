Водитель Toyota Opa не увидел находящийся впереди себя Nissan X-Trail и протаранил его в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водитель Toyota Opa не увидел находящийся впереди себя Nissan X-Trail и протаранил его в Бердске

10:13:5212/22/2019
0

<div></div>

Жёсткие «догоняжки» произошли на улице Боровой в районе микрорайона «Молодёжный» 22 декабря вечером и обошлись без пострадавших.

По её словам, при выполнении её манёвра сзади никого не было. «Гонщик» на «Тойоте» появился внезапно и протаранил находящийся перед ним на дороге её «Ниссан». Оба автомобиля серьёзно повреждены. Багажник «Ниссана», которого от удара развернуло на 180 грудусов, «ушёл» в салон. У «Тойоты» изрядно повреждён «передок». К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

— Водитель Toyota Opa свою вину признал. Компенсацию от страховой по ОСАГО получит автовладелица Nissan X-Trail, — констатировал аварком.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    8:20:23 2/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    8:00:38 2/24/2021
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    7:40:28 2/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    БердскАномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    6:30:53 2/24/2021
    Аномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    11:45:40 2/23/2021
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    24 февраля - День флага Мексики: История национального праздника
    10:20:50 2/23/2021
    24 февраля - День флага Мексики: История национального праздника
    Вождь индейцев потребовал от концерна Jeep прекратить использовать название Cherokee
    10:08:04 2/23/2021
    Вождь индейцев потребовал от концерна Jeep прекратить использовать название Cherokee
    Тайну о первой смерти от коронавируса в Европе раскрыли ученые
    10:02:11 2/23/2021
    Тайну о первой смерти от коронавируса в Европе раскрыли ученые
    На пикеты против продажи земли вышли жители Академгородка в Новосибирске
    9:54:24 2/23/2021
    На пикеты против продажи земли вышли жители Академгородка в Новосибирске
    Критерии нуждаемости для выплаты пособий хотят пересмотреть в России
    9:41:26 2/23/2021
    Критерии нуждаемости для выплаты пособий хотят пересмотреть в России