Водитель Toyota Opa не увидел находящийся впереди себя Nissan X-Trail и протаранил его в Бердске

Жёсткие «догоняжки» произошли на улице Боровой в районе микрорайона «Молодёжный» 22 декабря вечером и обошлись без пострадавших.
Жёсткие «догоняжки» произошли на улице Боровой в районе микрорайона «Молодёжный» 22 декабря вечером и обошлись без пострадавших.
По её словам, при выполнении её манёвра сзади никого не было. «Гонщик» на «Тойоте» появился внезапно и протаранил находящийся перед ним на дороге её «Ниссан». Оба автомобиля серьёзно повреждены. Багажник «Ниссана», которого от удара развернуло на 180 грудусов, «ушёл» в салон. У «Тойоты» изрядно повреждён «передок». К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
— Водитель Toyota Opa свою вину признал. Компенсацию от страховой по ОСАГО получит автовладелица Nissan X-Trail, — констатировал аварком.