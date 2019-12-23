Гороскоп на неделю с 18 по 25 декабря для жителей Бердска

Общий гороскоп на неделю 18 по 25 декабря 2019 года

Гороскоп с 18 декабря по 25 декабря для жителей Бердска:

Овен

Неделя для некоторых из Овнов связана с решением болезненных семейных проблем. Во многих семьях вероятны противостояние, споры и даже судебные процессы, связанные с наследством. Старайтесь меньше работать с документами, хотя любую ошибку вы всегда сумеете красиво исправить. Пятница — весьма удачный день для построения фундамента будущих проектов. В этот же день Овнам также будет просто необходимо заняться домашними проблемами.

Телец

Появится возможность получить хорошую сумму денег, от этого настроение будет прекрасным, возрастёт ваша потребность в комфорте. А вот рассеянность может принести денежные потери. В четверг постарайтесь завершить все сложные дела. Заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки. В среду Тельцам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки (голову лучше оставить в покое), — это хлопоты по дому.

Близнецы

Будьте осторожны с алкоголем. Не слишком доверяйте человеку, который вам очень нравится, но в искренности которого вы не до конца уверены. Иначе вы можете стать поводом для насмешек, а это может больно ударить по вашему самолюбию. К концу недели возможна серьёзная проверка целей и принципов. Тем из Близнецов, кто хочет сохранить какие-то дела в тайне, звёзды настоятельно рекомендуют завершить такие действия до конца недели, или это уже не тайна.

Рак

В первой половине недели не выясняйте отношений с коллегами и родными, вы ещё не обладаете полной информацией в связи с происходящим. Будьте осторожны: у кого-то из ваших знакомых может возникнуть мысль сделать Рака стрелочником за неудачи других людей. Этим вы будете выбиты из колеи и очень расстроены, однако не унывайте, изыщите в себе силы для того, чтобы достойно выйти из создавшегося положения, и поверните ситуацию в свою пользу.

Лев

В начале недели у Льва может проявиться азарт, и вы с удовольствием займетесь спортом, – тем более что энергетика этого дня обещает хорошую атмосферу для упражнений. Можно благоприятно провести время с детьми философствуя или сходить в музей, на выставку современного искусства например. Вечером вас могут посетить вдохновение и новые творческие идеи, но избегайте быть излишне импульсивными и подождите, пока идея оформится в вашей голове полностью.

Дева

Начало недели не принесёт Девам разочарований или же серьёзных проблем, но подумать о чём найдётся. Существует достаточно большая вероятность, что вас заметит и по заслугам оценит кто-то из руководства. И если в середине недели вам предложат смену места работы или новую должность, отказываться не стоит. Некоторые из Дев вполне могут стать причиной чьего-то счастья. А что может быть лучшей наградой за прожитое вместе время?

Весы

Начало недели для Весов окажется весьма благоприятным. В середине недели не рекомендуется знакомить свою подругу с друзьями или подругами — существует риск, что кто-то из них может стать вашим соперником или соперницей. В это же время у некоторых из Весов всевозможные партнёрские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъёма. Большую часть этой пятницы вы, по всей вероятности, проведёте в развлечениях.

Скорпион

В начале недели в первую очередь зелёный свет загорится для Скорпионов творческих профессий. Именно им грозит успех и всеобщее признание. Будьте внимательны к своему здоровью и не изрыгайте пламя по пустякам. Всё, что сейчас происходит, должно научить вас видеть ситуацию под разными углами. Постарайтесь не впутываться в лёгкие романтические авантюры, если не хотите угодить в прочные сети, причём и не обязательно любовного характера.

Стрелец

Начало недели удачно для личных встреч и деловых контактов. В четверг не избегайте общения, так как любые контакты для Стрельца будут благоприятны. Ваша сложная задача решится спустя некоторое время. Пока можно заниматься обычными делами. Если вы обнаружите, что вам нечего терять, — знайте, вы свободны и готовы начать новый этап жизни, который подарит вам много удивительного и прекрасного.

Козерог

В начале этой недели Козерог способен на свершения. Те задачи, которые для других покажутся сверхсложными, вы решите быстро и без особых усилий. Старайтесь максимально эффективно использовать благоприятные моменты (а они всё же будут), делать то, что у вас получается особенно хорошо. А если не получится, то из создавшегося положения вам придётся выбираться самому и без какой-либо поддержки, а вот подходящее решение найдётся, хотя и не сразу.

Водолей

Начало недели удачно во всех отношениях. В повседневной жизни случайные знакомства будут гораздо полезнее тех, что вы запланировали сами. Почувствуете потребность выразить свои мысли и чувства в красках, слове, звуке. Уединение и отчуждение, к которому Водолеи предрасположены, способствуют этому. Несмотря на то, что Водолеи не гонятся за славой, признанием и деньгами, собственные успехи порадуют и укрепят их уверенность в своих возможностях.

Рыбы

Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и заключения удачных сделок. Личные интересы Рыбам придётся подчинить домашним заботам или нуждам близкого человека, но это принесёт плоды и доставит удовольствие. И не слишком-то демонстрируйте окружающим свой внутренний мир, несмотря на то, что вам безумно захочется поведать окружающим о том, что вас волнует. Время для этого наступит, но только позднее, а сейчас займитесь финансами.