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Дождались: Расширила федеральный перечень орфанных заболеваний Госдума

09:15 23.12.2019 Фото: pixabay.com
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Согласно финансово-экономическому обоснованию, на лекарственное обеспечение в связи с нововведением с 1 января 2020 года потребуется два миллиарда рублей ежегодно из федерального бюджета.

Дождались: Расширила федеральный перечень орфанных заболеваний Госдума
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль пояснил, что частота таких заболеваний — менее 10 случаев на 100 тысяч населения

Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен. Закон об этом принят в окончательном чтении.
На сегодняшний день люди, страдающие рядом редких заболеваний, обеспечиваются медикаментами за счет региональных бюджетов.

«Принимая этот законопроект, мы переводим лекарственное обеспечение таких пациентов на федеральный уровень. Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года», — сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятие закона позволит обеспечить лекарствами еще более полутора тысяч человек, 255 из которых дети.

Большая нагрузка, лежащая на бюджетах регионов, не позволяет им в полной мере исполнить возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых лекарственных препаратов, говорится в пояснительной записке. Это связано с высокой стоимостью лечения редких (орфанных) заболеваний.
Новый законопроект касается лиц, больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на лекарственное обеспечение в связи с нововведением с 1 января 2020 года потребуется два миллиарда рублей ежегодно из федерального бюджета.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль пояснил, что частота таких заболеваний — менее 10 случаев на 100 тысяч населения. В результате поддерживающие лекарства не формируют массового спроса, что делает невыгодной для фармкомпаний разработку препаратов.

Источник: РГ

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