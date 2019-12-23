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Покупает собственный автопарк «мусорный» оператор Новосибирск-Экология

08:30 23.12.2019 Фото: pixabay.com
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Сейчас в регионе работает 12 перевозчиков с общим автопарком 474 автомобиля, которые обслуживают 683 населенных пункта.

Покупает собственный автопарк «мусорный» оператор Новосибирск Экология
Новосибирский «мусорный» оператор обзаведется своим автопарком
Сюжет: Мусорная реформа
Покупает собственный автопарк «мусорный» оператор Новосибирск Экология

Покупает собственный автопарк «мусорный» оператор Новосибирск-ЭкологияВерхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в БердскеЕщё 127 новостей

Региональный оператор по обращению с отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») получил в распоряжение 15 мусоровозов «КамАЗ» от АО «Вис». В ближайшее время автопарк планируется пополнить еще 30 машинами, сообщила на пресс-конференции гендиректор компании-регоператора Лариса Анисимова.

«Такая группировка будет достаточна, чтобы избежать неожиданных ситуаций»,— сказал гендиректор АО «Вис» Кирилл Гапеев. Он отметил, что у регоператора не стоит задачи самостоятельно заняться перевозкой мусора.

Господин Гапеев уточнил “Ъ-Сибирь”, что среди выбранных в результате тендеров перевозчиков твердых коммунальных отходов будет проведен конкурс на получение этой техники. «Все автомобили будут с экипажами»,— сказал он. До этого у «Экологии-Новосибирск» был в распоряжении один автомобиль — он находится в аренде у одной из компаний-перевозчиков. Инвестиции в формирование автопарка Кирилл Гапеев не назвал, отметив, что стоимость одного из автомобилей — около 6 млн руб.

Сейчас в регионе работает 12 перевозчиков с общим автопарком 474 автомобиля, которые обслуживают 683 населенных пункта. По словам Кирилла Гапеева, около половины этого автопарка — машины субподрядных организаций. «Задача «Экологии-Новосибирск» — законтрактоваться с непосредственными исполнителями услуг»,— отметил он.

Ранее несколько компаний-перевозчиков ТКО сообщили, что прекращают работу с 1 января 2020 года. Свое решение они объясняют, в частности, нарушением сроков и объемов оплаты за выполненные работы со стороны регоператора по обращению с ТКО.

Источник: Ъ

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