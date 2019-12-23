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Жадность: слесарь специально ломал двигатели локомотивов в ремонтном предприятии железной дороги

08:15 23.12.2019 Фото: pixabay.com
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Обвиняемый повредил девять электродвигателей разного типа, ремонтному предприятию причинен ущерб на сумму более 2,7 млн руб. Слесарь хотел за капремонт двигателей получать больше денег.

Жадность: слесарь специально ломал двигатели локомотивов в ремонтном предприятии железной дороги
Слесарь умышленно выводил из строя двигатели локомотивов

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против слесаря одного из ремонтных предприятий железнодорожной отрасли, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводил из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта. В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ и зарплата слесаря.

По первоначальным данным следствия, обвиняемый повредил девять электродвигателей разного типа, ремонтному предприятию причинен ущерб на сумму более 2,7 млн руб. За умышленные повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) слесарю может грозить лишение свободы на срок два года.

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