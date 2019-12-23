На стационарное и надомное обслуживание приглашают инвалидов Бердска

Запись и консультации проводятся ежедневно специалистами методического отделения по телефонам: 8-913-794-38-20; 304-09-25

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» ведет плановый набор получателей социальных услуг, имеющих инвалидность на стационарную и полустационарную формы обслуживания: период реабилитации 5 месяцев (январь – июнь 2020 года).

Запись и консультации проводятся ежедневно специалистами методического отделения по телефонам: 8-913-794-38-20; 304-09-25; сайт Центра: www.center-ai.ru, электронная почта: profint1@yandex.ru, а также с 8.30 до 17.00 часов, кабинет № 261 (перерыв на обед с 12.00-13.00 час.)

Обслуживаемые категории граждан:

на стационарную (временное круглосуточное проживание) с 30.01.2020 по 28.06.2020 года форму обслуживания:

— от 18 до 45 лет – женщины (с сохранной функцией самообслуживания);

— от 18 до 45 лет – мужчины (с сохранной функцией самообслуживания);

Комплексная социальная реабилитация включает в себя:

1. социально-медицинские услуги (врачебное сопровождение, массаж, ЛФК, физиотерапия);

2. социально-психологические услуги (психолого-педагогическая коррекция, групповые и индивидуальные занятия со специалистами: психолог, логопед, дефектолог);

3. социально-трудовые услуги по следующим профилям:

— швея;

— обувщик по ремонту обуви;

— изготовитель художественных изделий из лозы;

— социальный работник;

— пользователь персонального компьютера.