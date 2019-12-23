Минобороны за 4 млрд рублей построит новую полосу в аэропорту Толмачево

Су-35

По информации “Ъ”, проблема первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево будет решена за счет бюджета Минобороны. Министерство за 4 млрд руб. построит новую полосу, а действующая сильно изношенная первая полоса будет использоваться в качестве рулежной дорожки. Еще около 4 млрд руб. должен будет вложить Минтранс в создание дополнительных рулежных дорожек, но эти деньги пока не заложены в бюджете.

Минобороны построит новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Толмачево в Новосибирске взамен изношенной первой полосы, рассказали источники “Ъ” в аэропортовой отрасли. По их словам, соответствующее решение согласовали глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранса Евгений Дитрих. Толмачево — аэродром совместного базирования, и его первая полоса используется как для военных, так и для гражданских нужд. Первая полоса Толмачево сильно изношена, и, по информации “Ъ”, сейчас для продления срока эксплуатации на нее уже не садятся тяжелые грузовые самолеты. «Ее хватит в лучшем случае на несколько лет»,— констатирует источник “Ъ”.

«Военные положат полотно для новой полосы рядом с действующей первой ВПП. Летная зона не изменится, поэтому строительство формально называется реконструкцией. По окончании работ новая полоса получит название первой, а действующая первая будет использоваться как рулежная дорожка»,— рассказал один из источников “Ъ”. Строительство полосы обойдется в 4 млрд руб. «Минобороны может справиться за два строительных сезона с начала работ»,— говорит собеседник “Ъ”. Гендиректор Толмачево Евгений Янкилевич говорил, что реконструкция ВПП может начаться в 2020–2021 годах.

Толмачево — крупнейший аэропорт холдинга «Новапорт» Романа Троценко. В 2018 году аэропорт обслужил 5,9 млн пассажиров, заняв седьмое место среди аэропортов России и уступив только трем московским аэропортам, Пулково, аэропортам Сочи и Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток может вырасти до 7 млн человек.

Параллельно со строительством новой полосы предусмотрено создание рулежных дорожек за 4 млрд руб.— финансирование будет вестись через Минтранс. Но на сегодня в федеральном бюджете этих денег нет. В конце года Толмачево попало в «лист ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года, и, по словам источников “Ъ”, находится там «на первом месте». Кроме создания рулежных дорожек требуются также новые перроны, стоимость их строительства «никто не рассчитывал, ориентировочно они обойдутся в 6–8 млрд руб.», говорят собеседники “Ъ”.

В Минобороны и Минтрансе от комментариев воздержались. В «Новапорте» также не прокомментировали ситуацию.

Представители «Новапорта» в последние годы неоднократно заявляли, что могут заключить договор концессии на первую ВПП и провести реконструкцию за свой счет. Но, по словам источников “Ъ”, правительство не хочет отдавать в концессию стратегический аэродром двойного базирования в центре Сибири. «В Шереметьево, переданном в концессию, военные самолеты не базируются»,— отмечает собеседник “Ъ”. Весной холдинг начнет строительство нового терминального комплекса общей стоимостью 20 млрд руб. Первая очередь будет завершена к весне 2022 года.

В S7, который является базовым перевозчиком Толмачево, утверждают, что уже сегодня сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, которые можно снять после реконструкции ВПП и создания нового терминала. «В 2020 году S7 откроет более десяти новых рейсов из Новосибирска, таким образом, маршрутная сеть авиакомпании с вылетом из Толмачево будет насчитывать более 80 воздушных линий»,— сказали в авиакомпании. Перевозчик рассчитывает продолжить развитие перевозок через свой хаб темпами, опережающими среднеотраслевые.

Гендиректор проектно-строительной и консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер отмечает, что в случае нехватки бюджетных средств концессия только на первую ВПП не выглядит для «Новапорта» выгодной сделкой. Концессия будет выгодной, если ВПП и остальная инфраструктура будут переданы в комплексе, в противном случае сложно просчитать окупаемость вложенных средств.

Источник: Ъ