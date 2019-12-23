Фильм «БЭМЗ. Время на экране» тронул души и разбудил воспоминания об СССР жителей Бердска

При аншлаге прошла премьера фильма «БЭМЗ. Время на экране» в Бердске. В картине использована найденная в архивах накануне 60-летия БЭМЗа кинохроника с 1969 года.

Виктор Осин поблагодарил Татьяну Свиридову за «БЭМЗ. Время на экране»

20 декабря большой зал дворца культуры «Родина» был полон. Как писал «Курьер. Среда. Бердск» 622 места не могли вместить всех желающих посмотреть документально-хронологический фильм «БЭМЗ. Время на экране», посвященный 60-летию Бердского электромеханического завода. Некоторые смотрели фильм, стоя в проходах.В зале — работающие ныне и те, кто в разные годы трудился на заводе.

Председатель Совета директоров БЭМЗа Виктор Осин отметил, что к юбилею завода прошло много мероприятий. 60-летний юбилей получился не пафосным, а человеческим — для заводчан и их семей. Показ фильма – квинтэссенция масштабной акции, над которой трудились сотни людей. В канун крупной даты нашли около 40 бабин с кинопленкой об истории предприятия, их оцифровали, и получилось 16 часов уникальной записи не только про историю завода, но и города. Именно этот материал лег в основу фильма. Виктор Константинович предал диск мэру Бердска Евгению Шестернину.

В картине использована найденная в архивах накануне 60-летия БЭМЗа кинохроника с 1969 года. По словам режиссера Татьяны Свиридовой, работа над фильмом шла больше года.



— Опытные киношники доцифровых технологий говорят, что у отснятой кинопленки шансов дойти до зрителей столько же, сколько у мотылька, залетевшего в стаю голодных стрижей. Даже опытный кинооператор может ошибиться с диафрагмой, кинопленка может погибнуть в процессе проявки, возможен заводской брак. Множество «но» встает на долгом пути, от потайных глубин кинокамеры до зрителя. Но с нашей кинохроникой ничего не случилось и она стала тем удачливым мотыльком, который долетел на свет экрана, — призналась режиссер «Студии 21».

Разведка, космос, борода

Гаснет свет. На уникальных кадрах зрители увидели, как строился завод за два года до первого полета в космос человека, в 1959 году. За короткое время завод стал выпускать приборы, которые в то время казались невероятными. В период рассвета БЭМЗ производил 160 наименований продукции для военной и космической промышленности. Первым изделием стало изделие № 923-командный гироскопический комплекс, для управления боевой ракетой наземного базирования.Потом появились системы для спутников рядовой разведки, позволяющие с высоты 300 км видеть все, как на расстоянии вытянутой руки, системы для прицеливания баллистических ракет морского базирования, стабилизирующие боевую часть ракеты с точностью угловых секунд.

На БЭМЗе побывали космонавты Борис Волынов, Виталий Севастьянов. На кадрах кинохроники сохранился приезд Георгия Гречко. Он рассказал жителям Бердска о полете, ставшим первым мировым рекордом по длительности пребывания на орбите — 96 часов. Приезд в Бердск покорителя космоса стал событием для всего города, коллеги с бердского радиозавода подарили радио — свежую модель «Вега 326».

Очень серьезные требования на заводе были к изготовлению сверхточных деталей. Сотрудники надевали лавсановые костюмы, беленькие чепчики и халаты и проходили через специальные обдувки. Для женщин обязательным был маникюр, для мужчин отсутствие усов и бороды. Один раз в несколько часов брали анализ на количество пылинок в кубическом дециметре воздуха.

БЭМЗ известен не только изделиями для российской космонавтики и оборонного комплекса страны, но и товарами народного потребления. Благодаря бритвам, имя небольшого городка в Сибири стало на слуху у миллионов жителей Советского союза.

За 60 лет через проходную завода прошли тысячи заводчан. Они занимались самодеятельностью, спортом, активно участвовали в жизни города.

— Сегодня завод — это холдинг, производящий товары народного потребления и современные наукоемкие изделия. Продукцию БЭМЗа ждут в космосе, под водой, на земле, и в небе. Министерство обороны, Роскосмос и Росавиация — главные заказчики завода, — рассказывалось в фильме.

После просмотра зал аплодировал создателям уникального фильма и преданным своему делу бэмзовцам, которые и сейчас ежедневно становятся к станкам.

БЭМЗ — это эпоха, это история, это жизнь всего города

Евгений Шестернин признался со сцены, что фильм тронул так, что и юморить не хочется.

— Виктор Константинович пришел в начале года и стал рассказывать, что в течение года будет делать семейные праздники, потому что воспринимает завод как большую семью. Я могу сказать, что сегодня было представлено начало семейного альбома не только завода, но и города. Жизнь идет, Бердский электромеханический завод работает, поэтому должно быть продолжение семейного альбома, в котором рассказывается о добрых, умных и красивых людях, бердчанах-бэмзовцах, — сказал Евгений Анатольевич.

После демонстрации хроники бердчане не спешили расходиться, обсуждая увиденное.

— Информация, показанная в фильме, дорога сердцу. Очень много знакомых лиц, которые волнуют до слез, — призналась директор «Дворца культуры» Людмила Чуркина.

По мнению директора бердского историко-художественного музея Марины Пащенко, БЭМЗ — это эпоха, это история, это жизнь всего города.

— Я что-то вспомнила, узнала новое, потому что строительство завода началось задолго до моего рождения. У меня родители работали на БЭМЗе. Много знакомых, отдавших заводу жизнь. Я закончила школу № 11, увидела ее строительство и развитие. Я прожила всю жизнь на Микрорайоне. А сейчас, сидя в зале, я дочери рассказывала про улицы Лунную, Космическую, Черемушки, по которым мы бегали ребятишками. Приятно было вспомнить прошлое, — рассказала Марина Юрьевна.

Заводчанам кино очень понравилось. 68-летняя Нина Кучинская проработала 12 лет прессовщицей в цехе № 46, изготавливая знаменитые на всю страну бритвы.

— Фильм очень хороший. Трогает душу история, как работают цеха. Многих знакомых увидела. Жили и работали на заводе очень дружно. Мы до сих пор встречаемся и общаемся, — поделилась бердчанка.

Автор видео Елена Белоусова