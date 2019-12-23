Источник: Раздел Агентства Авто Статус на сайте Весь Бердск
Супер скидки на все виды страхования: Черная пятница до 31.12.2019г. в Авто статусе
08:17 23.12.2019
Выгодные предложения по страховке дома, дачи, квартиры, а так же Каско и Осаго.
Спасибо за ваш голос
От редакции
А ваш дом застрахован?
За хранение кокаина судят актрису Наталью Бочкареву
10:45 23-12-2019
Лавров: несмотря на американские санкции "Северный поток — 2" построят 2
10:30 23-12-2019
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
10:15 23-12-2019
Мизерные 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком отменил Путин. Что еще ждет россиян через 10 дней? 1
09:45 23-12-2019
Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах
09:17 23-12-2019
ТА "Бердск - Тревел" предлагает туры в Тайланд
09:17 23-12-2019