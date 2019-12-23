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Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах

09:17 23.12.2019 Фото: pxhere.com
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В «Нашей бане» вы можете чудесно провести время со своей семьей, весело отпраздновать любой праздник: мальчишник или девичник, День Рождения, корпоратив, новогоднюю ночь, да и просто собраться с друзьями без повода.

Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ выбирают Русскую баню на дровах!

Дорогие друзья!

Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах

Приглашаем Вас посетить НАСТОЯЩУЮ БАНЮ НА ДРОВАХ!
Здесь Вы можете чудесно провести время со своей семьей, весело отпраздновать любой праздник: мальчишник или девичник, День Рождения, корпоратив, новогоднюю ночь, да и просто собраться с друзьями без повода!
Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах

У нас есть все необходимое, и достаточно места для таких мероприятий. А самое главное, мы делаем сервис как для себя!
Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах

Баня вмещает от 6 до 10 человек.
Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах

ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ выбирают Русскую баню на дровах!
Наша баня: Приглашаем вас посетить настоящую баню на дровах

Звоните и бронируйте!
8 (913) 01-00-999

Источник: Раздел Наша баня на сайте Весь Бердск

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