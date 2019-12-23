Лавров: несмотря на американские санкции «Северный поток — 2» построят

Американские санкции были введены против трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток»

Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США ввести санкции против проекта, Евросоюз понимает свой коммерческий интерес в его строительстве, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ему (проекту – ред.) угрожают. Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых, – интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось», — сказал Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Я убежден, что «Северный поток — 2», как и «Турецкий поток», состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через 2-3 недели», — добавил глава МИД РФ.

Американские санкции были введены против трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока 2», уже приостановила работу. При этом в правительстве Германии заявили, что «отвергают подобные экстерриториальные санкции», направленные «против немецких и европейских компаний».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск «Турецкого потока» ожидается 8 января 2020 года. «Газпром» в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки «Турецкого потока».

Проект «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. «Газпром» ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против «Северного потока-2» активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток 2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Источник: РИА Новости