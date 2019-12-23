Каток в видео фаллоса у Оперного театра в Новосибирске обсуждает вся Россия

Жители Новосибирска смеются над фаллической формой катка и ёлки в центре города. Власти не видят ничего необычного

Жители Новосибирска и всей России смеются над формой катка и главной ёлки в центре города. Известный новосибирский фотограф Слава Степанов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал снимки катка и ёлки на площадке рядом с Оперным театром на площади Ленина. Фотографии сделаны с высоты, очертания вызвали неоднозначную реакцию у новосибирцев.

Кто-то считает, что каток с ёлкой напоминает бутылку, кто-то видит сходство с космической ракетой, но большинство сходятся во мнении, что изображение напоминает гигантский фаллический символ.

Фотографии быстро разлетелись по крупным новосибирским сообществам в социальной сети «Вконтакте», а затем и всей страны. Пользователи с юмором восприняли такой «подарок» от властей города и упражняются в остроумии в комментариях.

Не осталась в стороне и начальник департамента культуры спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, чьё ведомство было ответственным за новогоднее оформление.

«Настоящее искусство должно возбуждать!», — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Настоящее искусство должно возбуждать! Публикация от Anna Tereshkova (@tereshkova_anna) 22 Дек 2019 в 2:44 PST

Отметим, что новогодний городок на площади Ленина проработает до 15 февраля 2020 года.