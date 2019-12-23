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Каток в видео фаллоса у Оперного театра в Новосибирске обсуждает вся Россия

10:11 23.12.2019, Каликанов Антон Фото: facebook.com/gelionsk
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Жители Новосибирска смеются над фаллической формой катка и ёлки в центре города. Власти не видят ничего необычного

Каток в видео фаллоса у Оперного театра в Новосибирске обсуждает вся Россия

Жители Новосибирска и всей России смеются над формой катка и главной ёлки в центре города. Известный новосибирский фотограф Слава Степанов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал снимки катка и ёлки на площадке рядом с Оперным театром на площади Ленина. Фотографии сделаны с высоты, очертания вызвали неоднозначную реакцию у новосибирцев.

Кто-то считает, что каток с ёлкой напоминает бутылку, кто-то видит сходство с космической ракетой, но большинство сходятся во мнении, что изображение напоминает гигантский фаллический символ.

Фотографии быстро разлетелись по крупным новосибирским сообществам в социальной сети «Вконтакте», а затем и всей страны. Пользователи с юмором восприняли такой «подарок» от властей города и упражняются в остроумии в комментариях.

Не осталась в стороне и начальник департамента культуры спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, чьё ведомство было ответственным за новогоднее оформление.

«Настоящее искусство должно возбуждать!», — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Instagram.

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Настоящее искусство должно возбуждать!

Публикация от Anna Tereshkova (@tereshkova_anna)

Отметим, что новогодний городок на площади Ленина проработает до 15 февраля 2020 года.

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От редакции

Что напоминает каток?

житель Бердска, 23 декабря 2019 10:19
Вы со своим вопросом "что напоминает каток?" туда же?
Член и напоминает.
Аноним, 23 декабря 2019 10:34
Ну вот даже в Новосибирске положили на культуру...
Аноним, 23 декабря 2019 10:42
Чисто мое мнение: люди совсем на вопросах секса повернулись уже!
Везде только фаллосы и мерещатся.
что стало с этим миром вообще?

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