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Насильника несовершеннолетней задержали в Ростове-на-Дону спустя 12 лет

15:00 23.12.2019 Фото: с сайта sledcom.ru
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Подозреваемый не признал вину, но его опознала жертва, сейчас Следователи собирают доказательства

Насильника несовершеннолетней задержали в Ростове на Дону спустя 12 лет
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки, совершенном более 12 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2007 году по признакам преступления, предусмотренного п.«д» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование заведомо несовершеннолетней).

По данным следствия, в июле 2007 года мужчина, находясь на улице Береговой в городе Ростове-на-Дону, применив насилие к 16-летней девушке, совершил ее изнасилование. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

В ходе предварительного расследования установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, в связи с чем следствие по делу было приостановлено.

Несмотря на это, работа по установлению лица, причастного к совершению преступления, во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска не прекращалась и спустя 12 лет с момента совершения преступления дала положительные результаты.

По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней задержан 40-летний житель города Ростова-на-Дону. Следователями установлено, что он неоднократно судим, в том числе за преступления сексуального характера.

Будучи допрошен об обстоятельствах преступления, подозреваемый свою вину не признал. Вместе с тем он опознан потерпевшей как лицо, совершившее в отношении нее преступление. Его причастность подтверждается также заключениями экспертов.

В настоящее время следователями проводится весь необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Источник: Следком

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