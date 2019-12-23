Бердскую чиновницу-растратчицу судили полтора года и приговорили к условному сроку

Её обвиняли в присвоении 1 млн рублей и приговорили к условному сроку.
Её обвиняли в присвоении 1 млн рублей и приговорили к условному сроку.
20 декабря судья Наталья Агеева завершила провозглашение приговора бывшему и.о. директора центра информационно-материального обеспечения (ЦИМО) (а ныне рядовой сотруднице управления финансов и налоговой политики) Анне Захаровой. По версии обвинения, она незаконно выплатила себе премии и стимулирующие выплаты на сумму 1,1 млн рублей, а ещё фиктивно приняла на работу Сергея Горбунова, Ирину Кращук и Нику Шапран.
Анна Захарова признана виновной в двух эпизодах преступления по части 3 стати 160 УК РФ: присвоение и растрата с использованием своего служебного положения. Путём частичного сложения наказаний она приговорена к 4 годам условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того ей запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 3 года. Анну Захарову освободили из-под домашнего ареста в зале суда, сменив эту меру пресечения на подписку о невыезде.
Все её подельники также признаны виновными в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Сергей Горбунов приговорён к 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года. Ирина Кращук — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ника Шапран — к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 9 месяцев.
Суд решил взыскать солидарно с Анны Захаровой и Сергея Горбунова в общей сложности 469 тыс. рублей (их мужчина получил за транспортные услуги, которые фактически не оказывал). Анну Захарову и Нику Шапран обязали вернуть 56 тыс. рублей (именно столько получила Ника Шапран за работу в администрации). Анна Захарова и Ирина Кращук должны выплатить 373 тыс. рублей (выплаченные Ирине Кращук в качестве зарплаты).
Пока приговор не вступил в законную силу.