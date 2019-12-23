Вернула 1,6 млн рублей на квартиру фронтовички Марии Левиной в областной бюджет власть Бердска

Чиновники попытались уговорить ее купить жилье по президентской программе, чтобы исполнить долг перед ветераном. Но все тщетно. Официального отказа Мария Игнатьевна так и не написала.

В сентябре 2019 года Марии Левиной исполнилось 97 лет

Вернула 1,6 млн рублей, предназначенные 97-летняя фронтовичке Марии Левиной, власть Бердска. Эти деньги, напомним, из бюджета Новосибирской области ей выделяли на покупку благоустроенной квартиры.

-Письменного отказа от Марии Игнатьевны не поступало, а устный был. Мы вернули эти деньги в областной бюджет из-за их невостребованности, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 23 декабря.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября, Мария Игнатьевна решила, что у нее уже есть квартира, подаренная благотворительным фондом, есть дом и больше ей, дескать, ничего не надо.

Участница Великой Отечественной войны высказала желание жить в своем стареньком доме, признанном аварийным, до конца своих дней. То есть она не собирается переезжать и в имеющееся у нее благоустроенное жилье от фонда. Эта квартира после смерти Марии Левиной останется ее сыну Борису Александровичу.

Впрочем, официально отказ от денег фронтовичка не оформила, заявив, что никакого заявления писать не будет. Она устно отказалась покупать квартиру по президентской программа.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, который принимал непосредственное участие и в признании щитового домика Левиных непригодным для проживания, и в выбивании средств, был намерен все-таки уговорить Марию Игнатьевну купить квартиру.

Он считает возмутительным тот факт, что «подняли на уши» чиновников, СМИ, требовали «справедливости» с 2015 года, а когда вопрос решился, «ничего не надо».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Мария Левина 4 года добивалась признания ее щитового домика 1961 года постройки аварийным и получения от государства благоустроенного жилья по президентской программе. Она плакала и обращалась к Путину, когда узнала, что в получении квартир ее обошли вдовы умерших фронтовиков.

Летом благотворительный фонд из Омска подарил Левиной квартиру в бердской новостройке. После этого, чтобы она осталась в статусе нуждающейся в улучшении жилищных условий, ее 68-летний сын Борис должен прописаться на новой жилплощади. Однако тот наотрез отказался, испугавшись, что потеряет право на частный дом.

В октябре бюджет Новосибирской области перечислил Бердску 1,6 млн рублей на покупку квартиры для Марии Игнатьевны. Жилье она была вправе выбрать сама. Но оно оказалось ей не нужно.