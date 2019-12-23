Просят помощи попавших под снос домов жителей Бердска противники стройки 30-этажек из Екатеринбурга

Екатеринбург будет расти в высоту, а не в ширину. Так решила власть. Бердчане поделились опытом борьбы против сноса частного сектора. Нина Боровик недоумевает: кому нужна третья магистраль в Бердске?

Нина Боровик — председатель инициативной группы противников сноса частного сектора

Не уверена, что Бердску нужна третья магистральная дорога председатель инициативной группы противников сноса частного сектора Нина Боровик. Напомним, 7 ноября на сессии совета депутатов Бердска большинством голосов был принят генеральный план города Бердска. Жители и народные избранники опасались перемен. Ведь в перспективе часть жилого сектора в центре города придется снести ради строительства многоэтажек.

— Какие будут изменения? Мы писали куда и где можно. Везде отписки. Как будет, так и будет. Но люди настроены не очень хорошо. У нас разве такой большой город, что нам нужны три магистрали. Посреди города будут три трассы делать? — поделилась мнением в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Нина Васильевна сегодня, 23 декабря.

Стоит отметить, что на Нину Боровик через «Курьер. Среда. Бердск» искали противники сноса частного сектора в Екатеринбурге. Ведь милые домики и хибары могут исчезнуть из центральных районов Екатеринбурга в течение одного десятилетия. Сейчас сразу в нескольких районах города прорабатываются проекты планировки на месте частных домов.

— Да, мы уже созванивались. Поделилась нашим опытом. Посоветовала писать во все инстанции, куда только можно. Посмотрим, что из этого выйдет, — резюмировала Нина Боровик.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» активистка из Екатеринбурга Татьяна Иванова, ее родной город будет расти в высоту, а не в ширину. Так решила власть:

— Наша земля и дома в собственности. Мы налоги платим. Но власть решила строить многоэтажки. Нам в администрации объяснили, что денег на дороги и инфраструктуру нет. Город решено развивать в высоту, а не в ширину. На землях ИЖС они планируют строить дома не ниже 30 этажей. Мой дом в 300 квадратных метров был построен в 2008 году и мы попали под снос. Если взять простых людей, которые живут в многоэтажках, они против сноса частного сектора. Ведь будут пробки и большая нагрузка на сети, — поделилась мнением с «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Иванова сегодня, 23 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердский генеральный план на стадии обсуждения вызывал споры — горожане вносили свои предложения, не согласившись с некоторыми постулатами документа, в части о сносе частного сектора в центре Бердска. Но это было предусмотрено еще в предыдущем генплане, принятом в 2006 году. С тех пор многое изменилось. Во-первых, город существенно прирос в численности населения, получив статус крупного. Во-вторых, появились новые технологии и нормативы градостроительства. Генеральный план — это стратегический документ, который определяет развитие Бердска на ближайшие двадцать лет. Это те изменения, в которых нуждается город, уверен начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

По задумке площадь Горького должна превратится в магистральную дорогу. Но для этого владельцам частного сектора, дома которых пролегают вдоль будущей дороги, придется сменить место жительства.

— Проект планировки покажет, каким образом будет проходить дорога, какова будет ее ширина, под каким углом она будет идти. Когда мы проработаем эти вопросы, будем понимать, в каком месте будет необходимо расширить дорогу,- заверил Каравайцев.

По словам чиновника, в Бердске в районе ул. Горького есть территория, которая предусмотрена под индивидуальное жилищное строительство. Она находится в километре от нынешнего частного сектора улицы Горького. Каравайцев подчеркнул — сноса не будет. Вопросы о выкупе недвижимости регулирует законодательство на основе экспертной оценки:

— Решения по ул. Горького были определены еще в прошлом генплане. Но как мы видим уже практически на 2020 год, эта задача не выполнена. Есть более глобальные цели, которые необходимо реализовать. Важно понимать — город не может утверждать концепцию развития Бердска без таковой перспективы. Право на личную собственность закреплено законами и конституцией. Страх людей понятен, но боятся нечего — никто никого выгонять или сносить не будет. Все будет решатся в рамка закона.

Он подчеркнул, что в Бердске перемены нужны уже давно. Город развивается очень быстро, он достиг населения в 100 тысяч человек еще в 2016 году, тогда как специалисты этого ожидали только к 2025 году.

Глава Бердска Евгений Шестернин предлагал сравнить обе карты генплана — ныне действующего и нового. Выяснить, какие отличия в них есть:

— Генплан — это стратегия, направленная на решение вопросов. Приступая к освоению земельного участка разрабатывается ПЗЗ. Его смысл сводится к тому, что есть целая процедура по разработке каждого земельного участка. Это решение обсуждается на публичных слушаниях и обсуждается на сессии депутатов. Я несу ответственность за свои слова: генеральный план и ПЗЗ — это два разных документы. Это одно вытекающее из другого, — заявил мэр Бердска. — Когда ты хочешь взять земельный участок и его разрисовать, никто не отменят постулатные вещи. Это первое. Второе — если есть личная собственность, она не конфискуется. У нас не период революции. Она может либо продаться, либо производится замена. Другого варианта нет. И все эти «пугалки» с экскаватором у дома, это убогая политическая увертюра. Я отвечаю за свои слова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», снос частного сектора возможен вдоль ул. Горького и прилегающих (всего в зону попадают порядка 600 частных домов), в Северном микрорайоне (это своеобразный фасад Бердска со стороны Бердского залива, на северном въезде в город), в квартале, ограниченном улицами Рогачева, Красная Сибирь, Павлова и Новая, а также на территории бывшего Бердского санатория, на ул. Новосибирской в Новом поселке и в Речкуновке вдоль железной дороги (здесь наметили построить объекты делового назначения и выделить землю под пожарную часть).

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Нина Боровик, она с соседями ездили к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло и писали самому Владимиру Путину.

Бердчане считают, что снос домов для расширения дороги от площади Горького в Микрорайон — это только повод для ликвидации частного сектора в центре Бердска ради высотной застройки. Бердчане не хотят уезжать с насиженных мест, с собственной земли, в которую вросли семейными корнями.