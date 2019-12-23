Сухость во рту: о каких опасных заболеваниях сигнализирует?

Ощущение пересыхания во рту связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, что в свою очередь может быть обусловлено предиабетом и диабетом.

Сухость во рту может быть симптомом опасных заболеваний

Если сухость во рту ощущается даже при потреблении достаточного количества воды, это может оказаться симптомом таких опасных заболеваний, как сахарный диабет и тиреотоксикоз (патология щитовидной железы), а также других нарушений.

Участившиеся ощущения сухости во рту – это серьезный повод проверить здоровье, пишут «Челнинские известия». Помимо проявления жажды, сухость во рту также может сигналить о серьезных заболеваниях.

В частности, ощущение пересыхания во рту связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, что в свою очередь может быть обусловлено предиабетом и диабетом.

Кроме того, сухость во рту может оказаться знаком нарушений в щитовидной железе и конкретно тиреотоксикоза, возникающего из-за избыточной выработки тиреоидных гормонов. Другими симптомами данного нарушения могут быть мелкое дрожание пальцев рук, чрезмерная худоба, учащенное сердцебиение. Заметив у себя данные признаки, обязательно сдайте анализы на гормоны Т3, Т4 и ТТГ.

Вегетативное расстройство нервной системы – еще одна возможная причина пересыхания во рту. При данном расстройстве человек также начинает испытывать множество других неприятных состояний: сердечные, головные и другие боли, одышку, высокое или низкое давление, непереносимость душных помещений, метеочувствительность, могут также возникнуть панические атаки и депрессия.

Другой возможный фактор сухости во рту — развитие аутоиммунного заболевания. Это может быть ревматоидный артрит, волчанка и другие нарушения при которых иммунитет начинает атаковать клетки собственного организма.

Хронические заболевания ротовой полости, проблемы с зубами и стресс также могут вызывать повышенную сухость.

Источник: medikforum.ru