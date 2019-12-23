Полвека проведут в тюрьме участники банды «экстрасенсов» из Новосибирска

Вступил в силу приговор суда по делу о мошенничестве с БАДами

Приговором Ленинского районного суда от 30.01.2019 Антон Асташов признан виновным в создании преступного сообщества, Ирина Миронова, Наталья Иванова, Ирина Гурулева, Римма Атнабаева, Карина Афанасьева — в участии в указанном преступном сообществе.

Кроме того, подельники, а также Аниса Бельчегешева, Лидия Ходенкова, Наталья Ильина, Антон Лукашевич, Ксения Панькова, Наталья Художиткина, Светлана Степанова признаны виновными в совершении 53 преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана, совершенные в составе организованной группы.

В суде установлено, что членами созданного Асташовым преступного сообщества потерпевшим реализовывались биологические активные добавки (БАДы), а также оказывались «экстрасенсорные» услуги. Схема совершения мошенничеств во всех случаях была однотипной. При неоднократном обращении за БАДами или экстрасенсорными услугами потерпевшим сообщалось, что принимаемые меры не помогли и им необходимо продолжать покупать другие БАДы, а также оплачивать проведение иных сеансов.

При этом стоимость БАДов и услуг становилась выше. Если гражданин отказывался продолжать работу и платить деньги, то на него оказывалось психологическое воздействие, заключающееся в сообщении злоумышленниками потерпевшим о неблагоприятных последствиях, связанных с прерыванием этой работы. Кроме того, потерпевших обманывали, сообщая им, что при неполучении необходимого эффекта денежные средства им будут возвращены.

Действия Асташова квалифицированы судом по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159

УК РФ, Мироновой, Ивановой, Гурулевой, Атнабаевой, Афанасьевой – по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Бельчегешевой, Ходенковой, Ильиной, Лукашевича, Паньковой, Художиткиной и Степановой – по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с изложенным, Асташову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, Мироновой – 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 10 месяцев, Ивановой — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 10 месяцев, Гурулевой – 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 10 месяцев, Атнабаевой – 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 10 месяцев, Афанасьевой – 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 10 месяцев, Бельчегешевой – 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Ходенковой – 2 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Ильиной – 2 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Лукашевичу – 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Паньковой – 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Художиткиной – 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Степановой – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В апелляционных жалобах адвокаты и осужденные оспаривали совершение ими преступлений, ссылаясь на легальность осуществления виновными предпринимательской деятельности и отсутствие обмана потребителей с их стороны при реализации услуг.

С доводами жалоб апелляционная инстанция не согласилась.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор в отношении Асташова, Мироновой, Ивановой, Гурулевой, Атнабаевой, Афанасьевой, Бельчегешевой, Ходенковой, Ильиной, Лукашевича, Паньковой, Художиткиной и Степановой в части квалификации действий и назначенного наказания оставлен без изменения.

Источник: Прокуратура НСО