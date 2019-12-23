Что понимается под местом фактического проживания?

Под местом фактического проживания понимается жилое помещение, в котором гражданин проживает без регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Определение понятия «место фактического проживания» в законодательстве отсутствует.

По общему правилу под местом фактического проживания понимается жилое помещение, в котором гражданин проживает, не имея в указанном помещении регистрации по месту жительства или по месту пребывания

Под местом фактического проживания понимается жилое помещение, в котором гражданин проживает без регистрации по месту жительства или по месту пребывания.

Определение понятия «место фактического проживания» в законодательстве отсутствует.

По общему правилу под местом фактического проживания понимается жилое помещение, в котором гражданин проживает, не имея в указанном помещении регистрации по месту жительства или по месту пребывания (ч. 1 ст. 3 Закона от 25.06.1993 N 5242-1; п. 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713).

Справка. Место жительства и место пребывания

Место жительства — жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, и в котором он зарегистрирован по месту жительства.

Место пребывания — гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина РФ, в которых он проживает временно (абз. 7, 8 ст. 2 Закона N 5242-1; п. 3 Правил N 713).

Отсутствие регистрации по месту жительства или по месту пребывания не может служить основанием ограничения прав и свобод гражданина (п. 1 ст. 20 ГК РФ; ч. 2 ст. 3 Закона N 5242-1; Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 N 199-О).

Это нашло отражение в ряде нормативных правовых актов. В частности, некоторые государственные услуги предоставляются не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания гражданина (п. 1 ст. 2, ч. 8 ст. 7 Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ).

К таким услугам, например, относятся:

1.Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (ч. 4, 5 ст. 2 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ).

2.Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (ч. 1 ст. 5 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ; п. п. 1, 4 Правил, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 18.10.2011 N 1180н).

3.Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (п. п. 10, 58 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 24.06.2019 N 364п).

4.Назначение страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (п. п. 10, 75 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 25.07.2019 N 404п).

5.Выдача, замена паспорта гражданина РФ (п. 10 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828).

6.Оформление и выдача паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ (п. п. 21, 100 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 16.11.2017 N 864).

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права