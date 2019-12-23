Каков порядок посещения родственников в реанимации?

Законодательством предусмотрена возможность посещения пациента, находящегося в реанимации, его родственниками и иными членами семьи или законными представителями при условии соблюдения общих требований к организации посещения

Родственники пациента могут посещать его в реанимации при соблюдении установленных правил: они должны снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат и маску. Не являющиеся прямыми родственниками пациента допускаются в реанимацию только в сопровождении его близкого родственника.

Законодательством предусмотрена возможность посещения пациента, находящегося в реанимации, его родственниками и иными членами семьи или законными представителями при условии соблюдения общих требований к организации посещения (п. 15 ч. 1 ст. 79 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

Посещать пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии разрешается при соблюдении ряда условий (Приложение к Письму Минздрава России от 30.05.2016 N 15-1/10/1-2853):



1)посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (например, повышенной температуры). При этом медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются;2)посетители не должны находиться в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;3)посетители не могут быть младше 14 лет;4)перед посещением медицинскому персоналу следует провести с посетителями краткую беседу (разъяснить необходимость сообщить врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении);5)перед посещением посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть выключены;6)одновременно в палате могут находиться не более двух посетителей;7)посетители должны быть предупреждены об обязанности соблюдать тишину, не прикасаться к медицинским приборам и др.;посещения не разрешаются во время проведения в палате инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.) и сердечно-легочной реанимации.Данные условия отражены в отдельной памятке, с которой родственники должны быть ознакомлены под подпись перед посещением пациента.В памятке также указывается, что посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в отделения реанимации и интенсивной терапии только в сопровождении близкого родственника (отца, матери, жены, мужа, взрослых детей).Отметим, что в исключительных случаях, например при наступающей смерти больного, недопуск в палату должен быть обусловлен исключительными обстоятельствами. В таком случае медицинской организации необходимо предпринять все возможные действия, направленные на реализацию права родственников на прощание с умирающим (Апелляционное определение Московского городского суда от 14.12.2018 по делу N 33-51564/2018).Один из родителей, иной член семьи или законный представитель вправе в течение всего периода лечения бесплатно находиться с ребенком любого возраста в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационаре, в том числе в отделениях анестезиологии-реанимации (ч. 3 ст. 51 Закона N 323-ФЗ; Письмо Минздрава России от 09.07.2014 N 15-1/2603-07).По личному желанию родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом и поддержании чистоты в палате (п. 9 Приложения к Письму Минздрава России от 30.05.2016 N 15-1/10/1-2853).В больницах г. Москвы родственники имеют возможность посещать пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии круглосуточно. При этом в локальных нормативных правовых актах московских больниц должен быть утвержден перечень случаев, ограничивающих посещение пациентов их родственниками (п. п. 4.2, 4.4 Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.06.2018 N 451).

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права