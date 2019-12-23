Возможно ли снижение процентной ставки по договору потребительского кредита?

При этом суды подчеркивают, что заемщик при заключении договора должен предвидеть, что его финансовые возможности могут измениться, и, заключая договор, он принимает на себя финансовый риск

Снижение процентной ставки по потребительскому кредиту возможно, в частности, при наличии в кредитном договоре условия об этом либо по инициативе кредитора в целях снижения финансовой нагрузки заемщика.

Снижение процентной ставки может быть предусмотрено непосредственно в договоре потребительского кредита. Основанием для этого может являться, в частности, снижение ключевой ставки Банка России в рамках оговоренных в договоре параметров либо надлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по договору (своевременное погашение кредита) в течение определенного периода (ст. 421 ГК РФ; Информационное письмо Банка России от 30.01.2018 N ИН-016-41/5; Апелляционное определение Московского городского суда от 22.04.2019 по делу N 33-17988/2019).

Кроме того, по общему правилу существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для изменения или расторжения такого договора. При этом изменение является существенным, когда обстоятельства изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, то договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ).



Часто в таком случае заемщику не удается в досудебном порядке решить с банком или иным кредитором вопрос о снижении процентной ставки по кредиту и приходится обращаться в суд. Однако в судебной практике изменение финансового (материального) положения заемщика не рассматривается как существенное изменение обстоятельств, автоматически влекущих за собой изменение условий кредитного договора. При этом суды подчеркивают, что заемщик при заключении договора должен предвидеть, что его финансовые возможности могут измениться, и, заключая договор, он принимает на себя финансовый риск (Апелляционные определения Московского городского суда от 20.08.2019 по делу N 33-37183/2019, от 20.03.2017 по делу N 33-9956/2017).В целях снижения финансовой нагрузки физлиц-заемщиков и надлежащего исполнения ими обязательств по договорам потребительского кредита банки используют определенные инструменты (методы). К таким инструментам, в частности, относятся (ч. 4 ст. 29 Закона от 02.12.1990 N 395-1; Информационное письмо Банка России от 29.12.2018 N ИН-06-59/83; Апелляционное определение Московского городского суда от 06.06.2019 по делу N 33-24749/2019):уменьшение процентной ставки по кредиту;включение в договор условия, предусматривающего возможность реструктуризации долга, а также прекращения начисления процентов и неустоек при наступлении определенных обстоятельств.Так, банк-кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить постоянную процентную ставку по договору потребительского кредита (займа). При этом он должен в установленном порядке направить заемщику уведомление об изменении условий договора (ч. 16 ст. 5 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ).Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права