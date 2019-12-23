Больше 70 тысяч зданий и дорог в России не достроили. За всё уже заплачено

Строительство более 20 тысяч школ, стадионов, дорог в России даже не начиналось

Счетная палата назвала число недостроев, финансируемых из бюджета



В России 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства, которые были профинансированы за счет бюджета. Такие данные представила 20 декабря Счетная палата РФ.

Среди этих недостроев — социальные объекты (школы, университетские кампусы, поликлиники, больницы), спортивные комплексы и стадионы, а также дороги, теплотрассы, объекты коммунальной инфраструктуры.

При этом, как рассказал вице-премьер Виталий Мутко, строительство примерно 20 тысяч этих объектов и не начиналось — было лишь принято решение о необходимости их возведения, выделены средства на разработку проектно-сметной документации. При этом органы власти боятся впоследствии списывать даже объекты, которые явно никогда не будут начаты (например, из-за уже устаревшей документации), поскольку деньги из бюджета были выделены. В то же время в число недостроенных входят и те объекты, строительство которых идет в плановом порядке.

По словам Мутко, нужно уточнить в законодательстве понятие «объектов незавершенного строительства», упростить процедуру списания потраченных на разработку документации средств. Планируется также создать реестр недостроенных объектов с подробной информацией по каждой стройке, наподобие того, который уже существует по объектам жилищного строительства.

«Надеюсь, что в ближайшие 2-3 года перелом произойдет, и мы сделаем все, чтобы больше не начинать таких объектов, которые не будут завершаться», — сказал Мутко.

Источник: РГ