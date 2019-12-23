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Бердчанин перевернулся на снегоходе и заблудился у Обского моря

14:58 23.12.2019
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Мужчина уехал из Сосновки и в пути перевернулся, однако помощь спасателей ему не потребовалась.

Бердчанин перевернулся на снегоходе и заблудился у Обского моря
Зимой на льду много снегоходов, на которых рыбаки выезжают на рыбалку

45- летний Житель Бердска 14 декабря отправился на снегоходе из села Сосновка в акваторию Обского водохранилища. По пути он перевернулся, начал паниковать и обратился за помощью с спасателям, поскольку заблудился, рассказали в ЕДДС по Искитимскому району.

Сигнал от мужчины поступил в 19:30. На помощь отправилась группа Искитимского ПСО. Но еще до прибытия спасателей мужчина вновь вышел на связь и заявил, что нашёл дорогу и в помощи не нуждается. В 00.11 он сообщил, что находится с. Сосновка у друзей.

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